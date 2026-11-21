Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- En el marco del 25° Festival Internacional de Música y Arte Sacro en Roma, el Papa León XIV recibió en la Sala Clementina a la Filarmónica de Viena. Durante la audiencia, el Pontífice sostuvo que la música enseña a escucharnos mutuamente y a edificar un orden armonioso donde cada individuo encuentra su lugar.

Frente a un contexto global atravesado por guerras, desconfianza y tensiones sociales, el Papa advirtió que la humanidad no debe quedar atrapada en una lógica de confrontación competitiva. Para el líder católico, el arte sonoro se erige como un puente que trasciende divisiones culturales y religiosas para transformar los corazones.

Asimismo, el Obispo de Roma remarcó que la música funciona como un lenguaje universal capaz de unir a las personas y abrir caminos hacia el misterio de Dios. Esta dimensión estética, según explicó, ofrece un respiro frente a las exigencias y urgencias de la vida moderna.

Al utilizar como metáfora el funcionamiento de una orquesta, el Santo Padre destacó que el éxito colectivo depende de que cada instrumento aporte su sonido singular con humildad al servicio del todo. La armonía real solo emerge cuando existe una escucha activa y compartida.

El discurso también incluyó un homenaje a la tradición musical de Viena y a figuras históricas como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Bruckner. Al recordar reflexiones de Benedicto XVI, el Papa agradeció a los profesores de música por elevar el espíritu humano hacia lo trascendente. Al concluir el encuentro, León XIV expresó su reconocimiento a la orquesta vienesa y les deseó que su labor continúe esparciendo consuelo y esperanza. El evento marca el puntapié inicial de una serie de celebraciones sacras que se extenderán en la capital italiana.