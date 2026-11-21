FOTO: El 80 por ciento de las viviendas en Gaza afectadas por los bombardeos.

Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que está bajo la dirección de Hamas, comunicó hoy que 350.000 familias en la franja de Gaza necesitan urgentemente un refugio, debido a la devastación de hogares e infraestructura provocada por el conflicto en curso.

En un comunicado, el ministerio informó que aproximadamente 410.000 viviendas han sido afectadas durante el enfrentamiento entre Israel y Hamas, de las cuales 335.000 han sido completamente destruidas y otras 75.000 se encuentran en condiciones inhabitables.

"Esto significa que cerca del 80 por ciento de los edificios en la franja han sufrido daños", indicó el ministerio, que además subrayó que aproximadamente el 90 por ciento de la infraestructura en los enclaves ha sido devastada.

El organismo también destacó que 350.000 familias requieren refugio de manera urgente, entre las cuales se incluyen 270.000 que han estado viviendo en tiendas de campaña durante más de tres años, sin acceso a las necesidades básicas para llevar una vida digna. Asimismo, 7.500 familias están en riesgo de inundaciones debido al inicio de la temporada de lluvias, y 2.500 de ellas necesitan reubicación inmediata.

El ministerio estimó que alrededor de 200.000 tiendas de campaña deterioradas deben ser reemplazadas de forma inmediata, antes de que las condiciones climáticas adversas se agraven, y solicitó a la comunidad internacional que establezca un corredor humanitario para el suministro de refugios.

También se hizo un llamado para permitir la entrada de maquinaria pesada, combustible y materiales necesarios para limpiar y restaurar las carreteras, así como para implementar un programa de vivienda permanente basado en una base de datos transparente que resguarde los derechos de propiedad de los residentes.