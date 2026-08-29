Flávio Bolsonaro responsabilizó a Lula por los aranceles de EE.UU. en medio de la campaña electoral

FOTO: El senador desligó a su familia de las sanciones comerciales y apuntó al discurso del Gobierno brasileño.

El senador Flávio Bolsonaro, quien se perfila como el principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, señaló este viernes que los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos son una respuesta a la política exterior "agresiva" del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El postulante del ultraderechista Partido Liberal (PL), quien se encuentra en un virtual empate técnico en los sondeos con el líder progresista de cara a un posible balotaje, afirmó en una entrevista con la red de televisión Globo que "Lula ha logrado, con sus ataques e insultos, que Estados Unidos imponga aranceles adicionales a Brasil".

El legislador también comunicó que ha transmitido esta perspectiva a las autoridades estadounidenses con las que ha mantenido contacto para intentar revertir las represalias comerciales, indicando: "Les mencioné que parece que Lula está provocando esta situación. Ataca a Estados Unidos y a Rubio, y que probablemente busca un beneficio electoral con ello".

La mención del candidato opositor se refiere a intervenciones públicas donde el actual mandatario ha calificado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como un "latinoamericano frustrado" que "odia" a América Latina y a Brasil.

Asimismo, según información de la Agencia Noticias Argentinas, Bolsonaro negó rotundamente que la sobretasa impuesta a las exportaciones esté relacionada con el cabildeo que su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, realizó en Washington para exigir sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema que condenaron por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, argumentando que "Eduardo nunca solicitó que las empresas brasileñas fueran sancionadas con aranceles".

Las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca comenzaron el año pasado con un gravamen del 50 % sobre diversos productos brasileños, en respuesta a la supuesta persecución política contra el exjefe de Estado.

Después de que la Corte Suprema estadounidense anuló esa resolución, Washington decidió este año aplicar un arancel adicional del 25 % argumentando prácticas de comercio desleal, junto con un recargo del 12,5 % basado en una supuesta tolerancia hacia el trabajo forzado.