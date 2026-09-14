Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unieron para pedir el fin del control del Reino Unido

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- Escocia, Gales e Irlanda del Norte reafirmaron este lunes su derecho a la autodeterminación mediante una declaración conjunta, acordada en el primer encuentro de sus respectivos primeros ministros, todos de tendencia nacionalista: Michelle O’Neill (Irlanda del Norte); Rhun ap Iorwerth (Gales), y John Swinney (Escocia).

Por primera vez desde que se implementó la descentralización, Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con primeros ministros que abogan por dejar el Reino Unido. La reunión tuvo lugar en Cardiff, la capital de Gales, según reportes de medios internacionales.

Durante el encuentro, los líderes expresaron que "el tiempo de Westminster está llegando a su fin" y señalaron que "el panorama político en estas islas está cambiando".

John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP), Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin, ofrecieron una conferencia de prensa en Cardiff. Swinney describió la reunión como un "momento crucial en la trayectoria constitucional del Reino Unido".

Los líderes aseguraron que "nuestros movimientos cuentan con un gran impulso" y que "creen que se avecina un cambio constitucional".

En consecuencia, solicitaron el "derecho a la autodeterminación" de sus naciones y pidieron al gobierno del Reino Unido que "se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción".

La referencia al "tiempo de Westminster" se relaciona con el lugar en Londres donde se encuentra el Parlamento del Reino Unido, que ejerce control sobre los territorios que reclaman independencia.