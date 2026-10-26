El sorprendente triunfo de Lula: razones detrás de su victoria histórica en Brasil

FOTO: Luiz Inácio Lula Da Silva y Geraldo Alckmin tras el triunfo en segunda vuelta, el 25 de octubre de 2026 (Foto: @ricardostuckert / Redes sociales de Lula)

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) — En un hecho sin precedentes en la historia democrática de Brasil, un presidente logró perder en la primera vuelta electoral y luego revertir la situación en la segunda. Esta hazaña corresponde a Luiz Inácio Lula Da Silva, quien se convierte en el primer mandatario brasileño en alcanzar cuatro mandatos presidenciales.

Hasta la llegada de Lula, solo un presidente democrático había triunfado con más de 80 años: Joaquín Balaguer en República Dominicana, en 1990 y 1994. También Porfirio Díaz ganó con 80 años en México en 1910, pero bajo un contexto autocrático.

En América Latina, solo ocho presidentes han gobernado durante cuatro mandatos, y Lula es el noveno, uniéndose a figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Balaguer, entre otros.

En la última década, han sido escasos los oficialismos que lograron mantener el poder en la región. Generalmente, estos gobiernos tienden a perder, como sucedió con Michel Temer, quien dejó su puesto a Jair Bolsonaro, que no pudo ser reelecto frente a Lula en 2022.

El triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del domingo es un hecho histórico, especialmente al considerar el resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. En esa ocasión, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47% de los votos, mientras que Lula logró un 45%. La particularidad radica en que Lula era el único candidato considerado "de izquierda" o "progresista", lo que limitaba su capacidad de atraer apoyos de otros candidatos. En contraste, Bolsonaro recibió el respaldo casi inmediato de Renán Santos, Augusto Cury y Ronald Caiado, quienes habían conseguido alrededor del 2% cada uno.

Para Lula, la clave era convencer a los 33 millones de votantes que no se presentaron en la primera vuelta, de un total de 158 millones de personas habilitadas para votar. Las encuestas, tras la primera vuelta, asignaban a Bolsonaro una leve ventaja, lo que hacía parecer que la contienda estaba decidida. Sin embargo, las proyecciones de Datafolha y Qaest erraron nuevamente.

Lula logró casi el 52% de los votos en el ballotage, sumando 64,2 millones, es decir, 10 millones más que en la primera vuelta. Por su parte, Bolsonaro se quedó con el 48% y 59,8 millones de votos, apenas 3 millones más que en la primera ronda.

El contexto de la elección muestra que Lula lanzó un ambicioso programa económico para atraer a los votantes que no acudieron a las urnas en octubre. Su medida más relevante fue la reducción de la jornada laboral, de 44 a 40 horas semanales, lo que obligó a sus opositores a aceptar su agenda. Además, implementó la condonación de deudas para emprendedores, créditos blandos para taxistas, y un aumento en la asignación "Bolsa Familia". Estas propuestas fueron anunciadas tras la primera vuelta y jugaron un papel crucial en su recuperación electoral.

En los debates, Lula demostró una mayor agilidad y persuasión, mientras que Flávio Bolsonaro pareció seguir un guion rígido. Además, la campaña sucia que afectó a Lula fue denunciada formalmente, apuntando a que Meta alteró algoritmos para favorecer a Bolsonaro.

La polarización en la sociedad brasileña se hizo evidente, con Bolsonaro sin reconocer su derrota y anunciando que judicializará el resultado. Lula enfrentará el desafío de gobernar con un Congreso en manos del bolsonarismo, lo que podría complicar su gestión.

La pregunta que surge ahora es si este triunfo de Lula puede frenar el avance de las derechas en América Latina o si representa el inicio de un nuevo ciclo progresista en la región. Este histórico triunfo deja más interrogantes que certezas, y muchas de ellas se irán resolviendo en los próximos meses.