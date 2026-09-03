El planeta podría cruzar el límite de 1,5 grados de calentamiento global en los próximos años

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El planeta superará previsiblemente el límite de 1,5 grados de calentamiento global en los próximos años, aunque aún es posible revertir la situación y mantener la temperatura por debajo de ese umbral, según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado el miércoles.

Si se sobrepasa el límite de 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales, establecido por el Acuerdo de París en 2015, el escenario más optimista prevé que el incremento de la temperatura alcance un máximo de 1,8 grados.

En este contexto, el informe advierte que cada fracción adicional por encima de los 1,5 grados intensificará fenómenos meteorológicos extremos y aumentará el riesgo de alcanzar puntos de inflexión irreversibles.

Entre los riesgos mencionados se encuentran la desestabilización de grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de importantes corrientes del Atlántico, fundamentales para regular el clima.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó que las olas de calor, incendios e inundaciones de este verano son una clara advertencia de lo que está por venir.

"Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles", advirtió.

"En todo el mundo, las olas de calor extremo ya están demostrando que los impactos climáticos golpearán más rápido, con más fuerza y durarán más tiempo, costando más vidas y causando mayores perturbaciones", agregó Inger Andersen, directora del PNUMA, quien insistió en que "ahora es el momento en que debemos redoblar nuestros esfuerzos en la acción climática."

Frente a esta alarmante situación, el PNUMA propone una estrategia que busca reducir de inmediato y de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento y, posteriormente, retirar carbono de la atmósfera con el fin de lograr emisiones netas negativas y reducir las temperaturas.

Asimismo, Guterres enfatizó que todavía podemos lograr que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C a finales de siglo y que los gobiernos deben cumplir en exceso los planes climáticos nacionales, los compromisos de cero emisiones netas y más allá, y que los países desarrollados deben triplicar la financiación para la adaptación, asegurando que llegue a quienes están más en riesgo.

Finalmente, el Secretario General de la ONU subrayó que las soluciones están al alcance y el mundo nunca ha estado mejor equipado para desplegarlas, instando a que "ahora es el momento de aumentar la ambición y acelerar la acción".