El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a América Latina

ROMA (AP) — El papa León XIV sostendrá encuentros con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en su próximo viaje a América Latina, según anunció el Vaticano. Aunque el comunicado no especifica las fechas ni los lugares de estas reuniones, menciona que "se prevén varias reuniones", lo que sugiere que se realizarán múltiples eventos durante el recorrido que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje está programado del 6 al 17 de noviembre y se mantiene firme a pesar de la reciente cirugía a la que se sometió el pontífice por cáncer de pulmón el 13 de octubre. En continuidad con la práctica de sus dos predecesores, León XIV se reunió con sobrevivientes de abusos en junio en España y, más recientemente, en Francia. A diferencia de lo que ocurrió anteriormente, esta vez el Vaticano confirmó la reunión antes de que suceda, marcando un cambio en la política comunicativa de la institución.

El comunicado del Vaticano subraya que estas reuniones "reflejan el deseo del papa de expresar su solidaridad con quienes han sufrido y continúan sufriendo como resultado de esta violencia, de colaborar con ellos para crear caminos de sanación accesibles para quienes lo necesiten, y de garantizar que la Iglesia sea un espacio seguro y espiritualmente sano que viva y comunique el Evangelio".

El pontífice, oriundo de Estados Unidos, pasó 20 años como sacerdote misionero en Perú, donde pudo observar de cerca los efectos del abuso en las víctimas. Además, fue el obispo designado en la conferencia episcopal peruana para escuchar a las víctimas de un movimiento influyente pero abusivo, el Sodalitium Christianae Vitae. La decisión del papa Francisco en 2025 de suprimir este movimiento fue influenciada por el entonces cardenal Robert Prevost.

Por su parte, Argentina, país natal de Francisco, ha tenido un complicado proceso de reconciliación con respecto a los abusos, y las víctimas han exigido acciones del Vaticano, incluyendo la atención a casos en los que Francisco estuvo directamente involucrado.