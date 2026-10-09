El Gobierno autorizó el despliegue de tropas argentinas para ejercicios militares en Brasil

FOTO: El ejercicio combinado ARANDÚ se realizará del 10 al 17 de octubre y prevé hasta 405 efectivos argentinos.

Buenos Aires, 9 octubre (NA) – El Gobierno autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia la salida de tropas y medios militares argentinos para participar en el ejercicio conjunto ARANDÚ 2026, programado en Brasil entre el 10 y el 17 de octubre.

Esta decisión fue formalizada a través del DNU 1157/2026, el cual fue firmado por el presidente Javier Milei en consenso con su gabinete y publicado en el Boletín Oficial. Las actividades se llevarán a cabo en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en la ciudad de Rosario do Sul.

El anexo del decreto incluye la participación de hasta 405 efectivos argentinos y la movilización de hasta 99 vehículos, que comprenden diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. Por su parte, Brasil planea contar con la intervención de hasta 1.100 militares.

El costo estimado de la operación argentina se eleva a $247.928.911, conforme al documento oficial. Estos gastos serán cubiertos con los fondos asignados al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa.

El ejercicio tiene como objetivo reforzar la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países y desarrollar procedimientos que permitan una operación conjunta eficiente. Incluirá unidades de fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.

El Gobierno fundamentó que el proyecto de ley que busca autorizar los ejercicios combinados programados entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. Por esta razón, argumentó que la situación excepcional justificaba la utilización de un DNU en lugar de seguir el procedimiento legislativo habitual.

Las maniobras simularán una situación de protección de objetivos estratégicos y se enfocarán en verificar en el terreno los planes que fueron ensayados mediante simulaciones durante el año 2025. El programa contempla movimientos de vehículos de combate, lanzamientos de paracaidistas, asaltos aéreos y diversas actividades tanto diurnas como nocturnas.

El decreto entró en vigencia con su publicación y se notificará a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene la responsabilidad de evaluar los decretos de necesidad y urgencia.