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Derrumbe en Brooklyn: dos muertos y varios heridos en edificio colapsado

Las autoridades confirmaron dos fallecidos tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn. Bomberos continúan trabajando en la zona, donde hay riesgo de colapso de una estructura vecina.

12/11/2026 | 09:12Redacción Cadena 3

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Equipos de rescate trabajan tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

FOTO: Equipos de rescate trabajan tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York aumentó a dos, mientras que varios heridos están en estado crítico, informaron el miércoles las autoridades locales.

Se trata de un edificio de tres pisos que estaba ubicado junto a una obra en construcción en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn.

Tras el hecho, al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad, cuatro de ellas en estado crítico, afirmó el alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani, en conferencia de prensa.

Aproximadamente 250 bomberos se encuentran trabajando en el lugar, donde existe el riesgo de que también se derrumbe una estructura adyacente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo. Con una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

"Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias", escribió.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Brooklyn?
Un edificio de tres pisos se derrumbó, resultando en dos muertes y varios heridos.

¿Cuántos heridos hay?
Al menos 10 personas fueron hospitalizadas, con cuatro en estado crítico.

¿Quién es el alcalde de Nueva York?
El alcalde es Zohran Mamdani, quien destacó la labor de los equipos de emergencia.

¿Cuántos bomberos participan en el operativo?
Aproximadamente 250 bomberos están trabajando en la escena del derrumbe.

¿Hay riesgo de más derrumbes?
Sí, hay riesgo de que una estructura adyacente también colapse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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