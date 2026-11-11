En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El Gobierno confirmó que la movilización para ver al Papa fue récord: cuánta gente hubo en total

Adrián Ravier, vocero presidencial, fue el encargado de informar este miércoles tras la despedida de León XIV el número de personas que visitó las distintas misas y actividades del pontífice.

11/11/2026 | 15:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las imágenes más impactantes de la misa histórica del papa León XIV en Luján

FOTO: Las imágenes más impactantes de la misa histórica del papa León XIV en Luján

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó en una conferencia de prensa que más de seis millones de argentinos asistieron a las actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita al país. 

Ravier resaltó la magnitud de la convocatoria y la calificó como "una de las mayores movilizaciones de la historia". La cifra se dio a conocer al concluir la gira del Sumo Pontífice por Argentina, la cual incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de diversos sectores sociales y celebraciones religiosas con gran afluencia de público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el Gobierno, informaron que la movilización se desarrolló en un ambiente de paz, orden y concordia, y atribuyeron la ausencia de incidentes graves al comportamiento de los asistentes y a la labor de las fuerzas de seguridad.

Además, Ravier enfatizó que, como afirmaron Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, "el mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad", y subrayó que "no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales". El vocero presidencial indicó que el Gobierno recibió las palabras de León XIV "con respeto y gratitud por su visita", recordando que el Santo Padre instó a evitar divisiones dentro de la sociedad. 

Ravier rechazó la idea de que existiera una contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado, mencionando que se había discutido en los medios sobre un "Papa peronista" y la supuesta compatibilidad de la doctrina social con ideas socialistas.

Por su parte, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV", expresó.

Y agregó: "¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".

Cuánta gente vio a Juan Pablo Segundo cuando vino al país

A lo largo de sus visitas a la Argentina, se estima que cerca de 4 millones de personas convocaron y presenciaron las actividades de Juan Pablo II, por lo que la visita de León fue récord.

Lectura rápida

¿Quién comunicó la cifra de asistentes a las actividades del Papa?
El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó la cifra en una conferencia de prensa.

¿Cuántos argentinos asistieron a las actividades del Papa?
Más de seis millones de argentinos asistieron a las actividades encabezadas por el papa León XIV.

¿Cómo se desarrolló la movilización?
La movilización se desarrolló en un ambiente de paz, orden y concordia, sin incidentes graves.

¿Qué mensaje transmitió el Papa según Ravier?
El mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad, y no debe utilizarse para disputas políticas locales.

¿Qué se discutió sobre el Papa en los medios?
Se discutió sobre un "Papa peronista" y la supuesta compatibilidad de la doctrina social de la iglesia con ideas socialistas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf