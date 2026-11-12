FOTO: Más de 140 mil casos de neumonía se reportaron en Argentina durante 2026

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – La neumonía es una infección que inflama los sacos de aire en uno o ambos pulmones, con un rango de gravedad que va desde leve hasta potencialmente mortal. Es particularmente peligrosa para bebés, niños pequeños, adultos mayores de 65 años y personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados.

En el contexto del Día Mundial de la Neumonía, los expertos subrayan un mensaje clave: esta enfermedad puede ser prevenible y tratable si se detecta a tiempo. La vacunación y la información adecuada han convertido a la neumonía en un cuadro que se puede prevenir y tratar con éxito.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas revela que cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Neumonía, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre su prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

El color azul, símbolo de esta iniciativa, representa una de las manifestaciones más graves de la enfermedad: la falta de oxígeno, que puede causar una coloración azulada en labios o piel, conocida como cianosis.

"A diferencia de un resfrío común o una bronquitis, la neumonía compromete directamente el tejido pulmonar: los alvéolos se inflaman y pueden llenarse de líquido, dificultando el paso del oxígeno", explicó la Dra. María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano de Ospedyc. "Hasta la fecha, en 2026 se han notificado 142.177 casos, con una incidencia de 306 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar o levemente inferior a la de los dos años anteriores".

Grupos de mayor riesgo y medidas de prevención

Aunque cualquier persona puede contraer neumonía, ciertos grupos tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves. Por ello, la prevención y el control son cruciales:

Niños menores de 5 años (especialmente menores de 2): Mantener el calendario de vacunación al día, priorizar la lactancia materna, garantizar ambientes libres de humo y consultar inmediatamente ante cualquier dificultad respiratoria.

Personas de 65 años o más: Aplicarse las vacunas antineumocócica, antigripal y contra el COVID-19; realizar chequeos médicos regulares y estar alerta ante cualquier alteración en su salud.

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, EPOC, asma, cardiopatías, afecciones renales o hepáticas): Seguir los tratamientos indicados, mantener las consultas de seguimiento y vacunarse según lo recomendado por el médico.

Personas con el sistema inmunitario comprometido (tratamientos oncológicos, trasplantes, VIH o uso de corticoides): Cumplir con el esquema de inmunización pautado por su equipo de salud y consultar con un médico al primer síntoma.

Personas gestantes: Recibir las vacunas antigripal, COVID-19, triple bacteriana acelular y contra el VSR (virus sincicial respiratorio) en las semanas correspondientes de gestación.

Fumadores: Dejar de fumar y completar las pautas de vacunación recomendadas.

Además, quienes viven en hogares de larga estadía o en condiciones de hacinamiento enfrentan un riesgo elevado de contagio y complicaciones, por lo que es fundamental ventilar los ambientes y asegurar la inmunización del entorno cercano.

Señales de alarma: no siempre se presenta con fiebre

En adultos, los síntomas más comunes incluyen tos, fiebre alta, dolor en el pecho al respirar y fatiga intensa. Sin embargo, en los extremos de la vida, las señales pueden ser diferentes:

En bebés y niños: Se debe estar atento al hundimiento de costillas al respirar (tiraje), aleteo de la nariz, quejido constante o rechazo del pecho y la comida.

En personas mayores: Puede no haber fiebre ni tos evidente; el cuadro podría manifestarse como desorientación, somnolencia extrema, caídas o pérdida repentina del apetito.

"Una gripe o resfrío que empeora tras unos días, la falta de aire en reposo y la coloración azulada en labios o uñas requieren atención médica urgente. Evitar la automedicación, especialmente con antibióticos sin indicación, es crucial para asegurar un tratamiento adecuado y seguro", concluyó la Dra. Garay.