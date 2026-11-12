Socióloga: "La tolerancia y la esperanza son los antídotos para lo populista o autoritario"

La socióloga y politóloga Fernanda De Riz destacó los mensajes que dejó el papa León XIV durante su visita a la Argentina y puso el acento en la necesidad de recuperar la tolerancia, el diálogo y la esperanza. En una entrevista con Cadena 3, consideró que esos valores son fundamentales para enfrentar las tendencias autoritarias y construir una sociedad con objetivos comunes. “Tolerancia y esperanza son como los antídotos para cualquier derivación populista, autoritaria que tengamos que sufrir”, afirmó.

De Riz también resaltó el llamado del Pontífice a subordinar las diferencias partidarias para alcanzar consensos. Según explicó, uno de los aspectos centrales de su mensaje fue recuperar el sentido del compromiso y la capacidad de trabajar por objetivos compartidos. En esa línea, vinculó las palabras finales del Papa en Luján —“Argentina, levántate y camina, ama”— con la necesidad de poner en práctica valores como la solidaridad, la esperanza y la tolerancia.

Al analizar la posibilidad de que la visita genere cambios en la conducta de los dirigentes políticos, la especialista sostuvo que el mensaje papal puede funcionar como una advertencia y una oportunidad. Señaló que existen señales internacionales que alimentan la expectativa de cambios políticos y límites a los liderazgos autoritarios. Frente a ese escenario, consideró que “no se puede degradar la palabra” ni profundizar la polarización, sino que es necesario recuperar el encuentro y el diálogo.

La politóloga describió a León XIV como un líder de características diferentes a las de su antecesor, Francisco. Lo definió como un agustino sereno y severo, con una capacidad particular para transmitir calma. A su entender, esa moderación, acompañada por la ternura y la distancia de las disputas cotidianas, representa una forma distinta de ejercer el liderazgo espiritual y puede contribuir a instalar otro clima en la sociedad.

De Riz también interpretó la masiva convocatoria como una expresión de una demanda social que excede lo estrictamente religioso. Consideró que muchas personas buscan ser escuchadas y atendidas en un contexto en el que amplios sectores se sienten desprotegidos. “Hay mucha gente a la intemperie”, señaló, y relacionó esa necesidad con la búsqueda de referentes capaces de llenar el vacío que dejan los liderazgos políticos en decadencia.

Consultada sobre la relación entre el mensaje del Papa y la realidad argentina, sostuvo que el país tiene una tendencia histórica a politizar todos los acontecimientos, incluida la religión. Sin embargo, consideró que León XIV logró marcar una diferencia a través de su serenidad y moderación. También interpretó que el silencio de buena parte de la dirigencia durante la visita pudo reflejar el impacto de un mensaje que atravesó a distintos sectores.

En ese sentido, planteó que la presencia del Pontífice puede ofrecerles a los dirigentes una oportunidad para revisar sus comportamientos y modificar sus formas de hacer política. “Es una gran excusa el Papa en la Argentina para cambiar posturas”, afirmó. Para De Riz, incluso aquellos dirigentes cuestionados por sus antecedentes podrían encontrar en ese mensaje una posibilidad de reorientar sus acciones, siempre que los cambios sean concretos y no se limiten a declaraciones públicas.

La socióloga también reclamó la aparición de nuevos liderazgos capaces de interpretar ese clima social y devolverles vitalidad a los partidos políticos. Consideró que buena parte de las estructuras partidarias se convirtieron en “cáscaras vacías” y expresó su expectativa de que surjan dirigentes con sensibilidad y capacidad de renovación. Como referencia histórica, reivindicó a Raúl Alfonsín, a quien describió como un hombre decente, con convicciones y capacidad para interpretar el espíritu de su época.

Por otra parte, cuestionó con dureza la frivolidad de la dirigencia política y reclamó que las transformaciones comiencen por el respeto a las instituciones y la transparencia. “Esos cambios requieren que la política se subordine a la ley, que terminen con las corrupciones escandalosas y la frivolidad del poder”, sostuvo. En particular, criticó los privilegios y los espacios exclusivos destinados a funcionarios y figuras públicas, al considerar que expresan una desconexión intolerable con las necesidades de la sociedad.

Finalmente, De Riz insistió en que la convocatoria popular alrededor del Papa debe traducirse en una oportunidad para revisar las prácticas políticas y recuperar la sensibilidad frente a los problemas cotidianos. Advirtió que no alcanza con conmoverse ante un mensaje espiritual si después no existen cambios en las conductas. Su expectativa, afirmó, es que aparezcan dirigentes capaces de dejar de lado los negocios y las disputas personales para trabajar por el bienestar colectivo.

Entrevista de Alberto Lotuf.