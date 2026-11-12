Continúa el juicio por la desaparición de Loan con nuevos testimonios clave

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes se reanuda hoy con las declaraciones de gendarmes, policías, peritos, testigos y una psicóloga. Hasta el momento, han testificado aproximadamente 120 personas en este proceso judicial.

En la audiencia de hoy, los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, quienes formaron parte del rastrillaje y allanamiento realizados a fines de junio de 2024, comparecerán ante el Tribunal. Además, se presentará la perito química Abril Pizarro, de la Policía Federal Argentina, quien llevó a cabo la inspección de la camioneta Ford Ranger del matrimonio detenido.

La audiencia también contará con los testimonios de Paula Antonella Altamirano, integrante de la sección Rastros de la PFA, y Diego Terry, otro miembro de esta fuerza de seguridad. Junto a ellos, el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la federal, Leandro Simón, también ofrecerán su testimonio sobre la inspección ocular de la camioneta.

Por su parte, Jorge Luis Rómulo será el testigo que relatará lo que observó durante el allanamiento en la Comisaría de 9 de Julio, realizado el 5 de julio de 2024. Finalmente, la psicóloga María Daniela Balbi brindará detalles sobre el acompañamiento y las entrevistas realizadas a los menores A.M.B. y J.A.B.

Los acusados

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, así como Mónica Del Carmen Millapi y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez. Todos están implicados en la desaparición del niño, que ocurrió el 13 de junio de 2024, después de haber participado en un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina, y haber sido visto por última vez en un naranjal.

Además, hay otros diez imputados acusados de desviar la investigación, usurpar títulos y privar de libertad, entre otros delitos. Estos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.