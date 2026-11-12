Megaspeed promete colaboración en investigación sobre el CEO de Nvidia tras escándalo revelador

HONG KONG (AP) — Megaspeed, la empresa tecnológica con sede en Singapur que se encuentra en el centro del escándalo relacionado con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anunció el jueves su disposición a colaborar con las investigaciones que analizan los posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este compromiso se hizo público en el primer comunicado emitido por Megaspeed desde que Huang admitió haber mantenido un romance con una exejecutiva de la compañía. La firma subrayó que toma "muy en serio" su responsabilidad de cumplir con las leyes estadounidenses sobre el control de exportaciones.

En el comunicado, el presidente y director ejecutivo de Megaspeed, Tan Yong Pong, conocido como James Tan, afirmó: "Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos".

A pesar de que la junta directiva de Nvidia se reunió para evaluar la situación de Huang, no se han divulgado detalles sobre los resultados de esas conversaciones.

La empresa ha declarado que no tenía "ninguna razón para creer" que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hubieran visto comprometidos, aunque su investigación examinará toda la información disponible relacionada con el caso.

Los pormenores del romance de Huang no son del todo claros. Según reportes del New York Times, la mujer involucrada es Alice Huang, quien también es conocida como Huang Le, y que ocupaba un alto cargo en Megaspeed. La empresa destaca en su sitio web su colaboración con Nvidia.

El mes pasado, The New York Times informó que agencias de inteligencia estadounidenses habían descubierto que Huang había desarrollado una relación cercana con Alice Huang, y que ella supuestamente proporcionaba información directamente a Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que el FBI está investigando este asunto.

En 2025, Megaspeed enfrentó acusaciones por supuestos envíos ilegales de chips avanzados de Nvidia a China, pero en diciembre de ese año afirmaron que no había "ninguna evidencia" de tales exportaciones. Por su parte, Singapur también ha iniciado una investigación sobre estas acusaciones.

China ha negado cualquier participación en un intento por atrapar a Huang, quien lidera una de las empresas más valiosas a nivel mundial, clave en la fabricación de chips para inteligencia artificial. Huang ha presionado a Washington para que suavice las restricciones a las ventas de chips de Nvidia a China, obteniendo en enero la aprobación de Trump para comercializar sus chips H200.

En su reciente comunicado, Megaspeed mencionó que ha estado cooperando con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es responsable de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre exportaciones de tecnología. Además, la empresa se declaró dispuesta a "cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental relevante de Estados Unidos".

Asimismo, la firma indicó que ha contratado a un despacho de abogados en Estados Unidos para llevar a cabo un "inventario integral" de sus chips de computadora y verificar sus controles de exportación.

"Megaspeed acepta el escrutinio gubernamental apropiado y está comprometida a demostrar mediante acciones concretas que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables", concluyó el comunicado.