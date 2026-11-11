Santa Fe: el Estado abre 11 concursos para cubrir más de 50 cargos de jueces y vocales

Once concursos para cubrir más de 50 cargos de magistrados quedaron abiertos en Santa Fe, según la convocatoria dispuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

Las vacantes comprenden vocalías de Cámara, juzgados de primera instancia de distrito, integrantes de Colegios de Jueces Penales y juzgados de primera instancia de circuito.

Las vocalías de Cámara corresponden a los fueros Civil y Comercial, y Civil, Comercial y Laboral, con vacantes distribuidas entre las circunscripciones judiciales de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Para los juzgados de primera instancia de distrito, los concursos abarcan los fueros Civil y Comercial, Familia, Extracontractual y Laboral. El llamado del fuero Civil y Comercial comprende todas las circunscripciones judiciales; los de Familia y Laboral se concentran en Santa Fe, y el de Extracontractual en Rosario. También se incluyen cargos en los fueros Civil, Comercial y Laboral para San Cristóbal y Villa Minetti.

En materia penal, se convocó a concursos para integrar los Colegios de Jueces Penales de Santa Fe, Rosario, Vera y Rafaela, además de cubrir cargos de jueces penales de primera instancia en las cinco circunscripciones judiciales: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

Por último, los llamados para jueces de primera instancia de circuito comprenden nueve subcircunscripciones: San Carlos Centro, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo, Las Rosas, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda, San Vicente y Sunchales.

Las personas interesadas deberán inscribirse mediante un formulario en la página de la Provincia, que será publicado próximamente. También se encuentra disponible el curso virtual de Perspectiva de Género del Consejo de la Magistratura, destinado a quienes participan de los procesos de selección.

Una vez conformadas las juntas evaluadoras, con representantes de los distintos estamentos, se realizará el sorteo de sus integrantes y se establecerán las fechas de los concursos.