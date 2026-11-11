Florencia de la V se defiende: "No tuvimos acceso a la carpa VIP" en misa del Papa

FOTO: \"No tuvimos acceso a la carpa VIP\": Florencia de la V sobre la \"Carpa VIP\"

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La conductora Florencia de la V se pronunció en relación a su presencia en el sector VIP durante la misa celebrada por el papa León XIV en el barrio de Palermo. Este evento generó controversia debido a la existencia de un área exclusiva para políticos, funcionarios y celebridades, mientras que muchos fieles debieron esperar bajo el sol con escasos recursos.

Después de ser mencionada como asistente a la zona privilegiada, de la V aclaró: "Quiero dejar en claro que fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos".

La mediática continuó explicando: "El lunes pasado presencié la misa que dio el Papa en Palermo, un acontecimiento que generó debate y conversación pública, no solo por las palabras de León XIV, sino también por la organización y los invitados. La historia fue así: la semana pasada recibí un mensaje para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles".

"Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia. Se trataba de un acontecimiento histórico y me sentí profundamente honrada de que me hubieran tenido en cuenta".

En su declaración, de la V destacó que comprende los privilegios que conlleva ser figura pública, pero también subrayó la importancia de su presencia: "Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios. Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí".

Además, hizo hincapié en su representación como parte de la comunidad LGBT: "Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político".

Finalmente, de la V mencionó que se enteró de la existencia de la carpa VIP solo por la noche: "Recién por la noche me enteré de que aquella enorme estructura blanca era una carpa VIP, con servicio de catering, baños forrados en símil mármol y aire acondicionado, según las versiones que comenzaron a circular. No me hicieron partícipe de ningún agasajo ni recibí ningún trato de esa naturaleza".