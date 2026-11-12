Baja 1000: Luego de la Contingencia los argentinos quedaron listos para partir el viernes

FOTO: Con las verificaciones listas, los argentinos esperan la largada de la Baja 1000

Con su paso de hoy por La Contingencia en el Boulevard Centenario la 'misión argentina' de Alfredo y Tomás Olmedo, Federico Villagra, Daniel López y Juan Pablo Monasterolo ha quedado lista para largar la 59ª Baja 1000 el próximo viernes 13 de noviembre, con partida y llegada en la ciudad de San José del Cabo, Baja California, México.

Uno de los lindos momentos de la Contingencia, la foto con el cartel de la Baja 1000

El curioso nombre del evento refiere a la reunión de todos los participantes que, tras finalizar los registros administrativos, se encolumnan en una 'pasarela' de quinientos metros, hacia la Rampa de Bienvenida a la competencia, con gran cantidad de público y 'stands' a los lados, mucha música y mucho entusiasmo para conocer a los participantes y sus máquinas.

Cadena 3 contando en directo desde San José del Cabo todo lo que acontece con la Baja 1000 y la participación de los argentinos

Los argentinos tienen listo el reconocimiento y hoy disfrutaron del contacto con el público que los aplaudió sonoramente durante su paso por la rampa, cuando la simpatía del grupo y las remeras amarillas volaban desde el CanAm Maverick #2918 para que muchos de los presentes se lleven un gran recuerdo de los nuestros.

Fede Villagra se enamoró de este 'Herbie' que, además, tenía los mismo colores que el coche de su equipo

Una jornada larga, que finalizó con un último paso por el taller del PRP Racing, en San Lucas, para ajustar los detalles de último momento rumbo a la carrera.

Mañana, salvo Alfredo Olmedo y Daniel López que le darán una última pasada al tramo del comienzo y del final, los demás integrantes descansarán esperando el horario de la partida, a media mañana del viernes.

Otra gran experiencia para C3M, acompañando 'paso a paso' a los argentinos rumbo a la Baja 1000

La rutina de carrera establecida para las 1000 millas, es la siguiente:

- De 0 a 120 Alfredo Olmedo/Daniel López

- De 120 a 320 Federico Villagra/Juan P. Monasterolo

- De 320 a 600 Tomás Olmedo/Sergio Núñez

- De 600 a 880 Daniel López/Sergio Núñez

- De 880 a 1000 Alfredo Olmedo/Daniel López

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa, desde Baja California Sur, México