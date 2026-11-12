FOTO: Más de 30 mil casos de enfermedad tipo influenza se reportaron en una semana en Argentina

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – Al menos 30.300 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI) se registraron en la semana epidemiológica (SE) 43, observándose un aumento similar al registrado la semana anterior, mientras que el total acumulado en lo que va del año asciende a 1.168.182 casos.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en el que se añadió que es importante tener en cuenta que ETI es una definición clínica utilizada por los sistemas de vigilancia de la salud para monitorear infecciones respiratorias ambulatorias que se asemejan a la gripe y se caracterizan por presentar fiebre mayor o igual a 38 °C y tos de menos de 10 días de evolución.

En tanto, señaló que se mantiene la tendencia descendente en la circulación de virus respiratorios en el país y se continúa observando también un aumento en la predominancia de la variante B dentro de las notificaciones de influenza y la prevalencia del virus sincicial respiratorio (VSR) en pacientes hospitalizados.

En la vigilancia centinela ambulatoria, el BEN informa que se detectaron 3 casos de influenza (con un descenso de la positividad de 25,7% a 10%) y 10 nuevos casos de VSR correspondientes a las últimas cuatro semanas.

En cuanto a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, en las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 124 casos positivos de VSR (7 más que en la semana anterior), 25 casos de influenza y 18 de SARS-CoV-2, sobre un total de 521 casos estudiados.

También se observa que, en la última semana analizada se notificaron 4.467 casos nuevos de neumonía y 4.341 nuevos casos de bronquiolitis en menores de 2 años, que se mantienen debajo de las notificaciones registradas para el mismo período de años previos.