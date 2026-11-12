Tensión en la manifestación de repartidores tras el crimen de Mauro: piden la presencia de Quinteros

Repartidores de aplicaciones realizan una manifestación desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en barrio Alta Córdoba, para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío Quinteros, el trabajador de 40 años que fue baleado en el pecho al interponerse en un asalto.

La concentración se realiza a metros de la esquina de General Paz y Góngora, donde ocurrió el ataque mortal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el grupo de trabajadores de la zona —quienes se encuentran visiblemente conmocionados y evaluarían frenar la actividad durante la jornada— comenzó a reunirse desde temprano en el punto habitual donde aguardan la asignación de pedidos.

Solicitan la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y amenazan con marchar hacia la Casa de Gobierno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/