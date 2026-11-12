En vivo
Tensión en la manifestación de repartidores tras el crimen de Mauro: piden la presencia de Quinteros
Desde las 10 se concentran en Juan B. Justo y Góngora para pedir justicia por el delivery de 40 años asesinado de un balazo en el pecho.
12/11/2026 | 10:39Redacción Cadena 3
FOTO: Marcha de repartidores en reclamo de justicia.
-
Audio. Marcha de repartidores en Córdoba tras el crimen de Mauro Quinteros
Radioinforme 3
Repartidores de aplicaciones realizan una manifestación desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en barrio Alta Córdoba, para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío Quinteros, el trabajador de 40 años que fue baleado en el pecho al interponerse en un asalto.
La concentración se realiza a metros de la esquina de General Paz y Góngora, donde ocurrió el ataque mortal.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el grupo de trabajadores de la zona —quienes se encuentran visiblemente conmocionados y evaluarían frenar la actividad durante la jornada— comenzó a reunirse desde temprano en el punto habitual donde aguardan la asignación de pedidos.
Solicitan la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y amenazan con marchar hacia la Casa de Gobierno.
/Inicio Código Embebido/
Inseguridad latente. "Murió por defender a dos menores": el dolor de la esposa del repartidor asesinado en Córdoba
Verónica contó que Mauro González, de 40 años, recibió un balazo mortal en Alta Córdoba al frenar un robo a punta de pistola. Hay un sospechoso demorado y la Policía busca intensamente al cómplice.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Repartidores de aplicaciones se movilizaron exigiendo justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío Quinteros.
¿Quién convocó la movilización? Los convocantes son los repartidores de aplicaciones que trabajan en la zona.
¿Cuándo se realizó la movilización? La movilización comenzó a las 10 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar la concentración? La concentración se llevó a cabo en la intersección de Juan B. Justo y Góngora, en Alta Córdoba.
¿Por qué se movilizaron? Se movilizaron para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de un compañero durante un asalto.