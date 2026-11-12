El nacimiento ardiente de la Tierra pudo haber creado cientos de océanos de agua

FOTO: El nacimiento ardiente de la Tierra y su relación con la formación de agua

La Tierra pudo haber generado gran parte de su propia agua durante su formación, en lugar de depender únicamente de cometas o meteoritos para recibirla del espacio. Un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience sugiere que reacciones químicas entre pequeños fragmentos de roca y la atmósfera rica en hidrógeno de la joven Tierra podrían haber producido enormes cantidades de agua.

Este descubrimiento ofrece una nueva explicación sobre cómo nuestro planeta adquirió uno de los ingredientes más esenciales para la vida, además de abrir la posibilidad de que otros planetas rocosos en el universo puedan generar agua a través de procesos similares, lo que podría hacer que los mundos habitables sean más comunes de lo que se pensaba.

Los investigadores de la Universidad de Nuevo México estudiaron esta posibilidad al recrear algunas de las condiciones extremas que existieron durante la formación de la Tierra. El estudio fue liderado por la estudiante de posgrado Susmita Garai, junto al profesor y director de Ciencias de la Tierra y Planetarias, Zachary Sharp, y Peter Olson. Sus experimentos examinaron lo que sucede cuando las rocas que contienen hierro reaccionan con hidrógeno a temperaturas extremadamente altas.

"Las ideas anteriores sobre el origen del agua en la Tierra se basan en fuentes externas, como cometas o meteoritos. Aquí mostramos que prácticamente cualquier planeta del tamaño de la Tierra debería tener agua mediante este nuevo mecanismo identificado", explicó Sharp. "Para evaluar la posibilidad de que la lluvia de 'piedras' sea una fuente de agua, necesitábamos construir y ejecutar experimentos de alta temperatura muy desafiantes. Los esfuerzos de la doctora Garai dieron grandes frutos, ya que encontró que el agua se produce en solo minutos en el entorno de alta temperatura de la atmósfera primitiva de la Tierra".

Una nueva explicación para el origen del agua en la Tierra

Durante décadas, los científicos han debatido sobre el origen del agua en la Tierra. Una teoría prominente sugiere que gran parte de ella fue transportada al planeta en desarrollo por material helado que provenía de regiones más frías y distantes del sistema solar primitivo. Según esta explicación, objetos ricos en agua, incluidos pequeños fragmentos helados, viajaron hacia el interior y eventualmente contribuyeron al suministro de agua de la Tierra. Sin embargo, los investigadores han tenido dificultades para explicar completamente cómo suficiente material de este tipo pudo haber llegado a nuestro planeta desde tales distancias. También existen preguntas no resueltas sobre si este proceso de entrega explica la composición química de la Tierra.

El nuevo estudio investiga una ruta diferente por la cual el agua podría haber aparecido. En lugar de llegar ya contenida en hielo u otros materiales, el agua podría haberse producido directamente a través de reacciones que involucran los ingredientes rocosos que formaron la Tierra y los gases que la rodeaban.

Durante las etapas más tempranas del planeta, innumerables pequeñas piezas de roca se unieron gradualmente para formar un cuerpo más grande. Los científicos se refieren a este proceso de crecimiento como la acreción de piedras. A medida que la Tierra ganaba masa, podría haber acumulado una atmósfera densa que contenía grandes cantidades de hidrógeno, con temperaturas y presiones mucho más altas que las que se encuentran en el planeta hoy en día.

Bajo esas condiciones, las piedras rocosas que caían a través de la atmósfera podrían haber desencadenado una notable reacción química. El hidrógeno en el gas circundante reaccionaría con el óxido de hierro dentro de las rocas silicatadas, transformando el óxido de hierro en hierro metálico mientras se liberaba vapor de agua.

Experimentos revelan que el agua puede formarse en minutos

Para determinar si este proceso podría ocurrir realmente, los investigadores expusieron muestras de roca silicatada a temperaturas que variaban entre 1,200 y 1,400 grados Celsius. Realizaron experimentos utilizando gas hidrógeno en flujo y repitieron las pruebas con helio para proporcionar una comparación. Cada experimento duró entre 15 minutos y tres horas.

Los resultados proporcionaron evidencia sólida de que la reacción propuesta funciona bajo estas condiciones extremas. Cuando las rocas se calentaron en hidrógeno, casi el 80% de su óxido de hierro se transformó en hierro metálico, con vapor de agua producido durante la reacción.

En contraste, los investigadores no observaron la misma reacción cuando se utilizó helio en lugar de hidrógeno. Esta diferencia confirmó que el hidrógeno desempeñó un papel crucial en la generación del agua.

La velocidad y la escala de la reacción resultaron especialmente sorprendentes. Aunque los científicos esperaban que se produjera algo de agua, los resultados sugirieron que el proceso podría haber sido mucho más productivo de lo anticipado. Cuando extendieron sus hallazgos experimentales a las condiciones de la Tierra primitiva, sus cálculos indicaron que el mecanismo podría haber generado cientos de océanos de agua.

"Sospechábamos y esperábamos que produjéramos hierro metálico y agua en nuestros experimentos de reducción, pero realmente no teníamos forma de saber cuán rápido y cuánto. Nos sorprendió bastante encontrar que la extrapolación de nuestro trabajo sugiere que cientos de océanos de agua probablemente se produjeron de esta manera. Mirando hacia un gran cuerpo de agua, es difícil imaginar que esa agua pudo haberse producido hace 4.5 mil millones de años en una atmósfera infernal, pero muy bien podría haber sido así", dijo Sharp.

Los comienzos ardientes de la Tierra pudieron haber ayudado a crear sus océanos

Estos hallazgos sugieren que las condiciones de formación de la Tierra pudieron haber contribuido activamente a su suministro de agua. En lugar de depender completamente del agua entregada desde otros lugares del sistema solar, el planeta en crecimiento pudo haber poseído los ingredientes necesarios para fabricar agua a través de sus propias reacciones químicas.

Las implicaciones se extienden mucho más allá de la Tierra. Si los planetas rocosos alrededor de otras estrellas desarrollan atmósferas similares, calientes y ricas en hidrógeno durante su formación, también podrían producir cantidades sustanciales de agua a medida que se acumula material rocoso.

Esta posibilidad podría tener importantes consecuencias para entender cuán común es el agua en el universo. Un proceso que ocurre naturalmente durante la formación de planetas del tamaño de la Tierra significaría que obtener agua podría no requerir que lleguen los objetos helados correctos desde regiones distantes de un sistema planetario.

¿Podrían otros planetas similares a la Tierra generar su propia agua?

La investigación también contribuye al creciente interés en la acreción de piedras como una explicación de cómo se forman los planetas. Aunque el concepto ha ganado atención relativamente reciente, ya ha ayudado a los científicos a abordar varias preguntas persistentes sobre el desarrollo planetario.

"La idea de la acreción de piedras es aún relativamente nueva. Solo ha existido durante la última década. Pero parece resolver muchos problemas que existen con el paradigma actual de formación de planetas", dijo Sharp. "Y ahora vemos que también puede explicar por qué nuestro planeta es habitable. Por extensión, es razonable esperar que otros cuerpos del tamaño de la Tierra que orbitan otras estrellas también tengan agua y posiblemente vida".

Sin embargo, aún quedan importantes incertidumbres por resolver. Si bien los experimentos muestran que el material rocoso puede generar agua cuando se expone al hidrógeno bajo condiciones que se asemejan a las de la Tierra primitiva, no establecen cuánto del suministro actual de agua de nuestro planeta fue realmente producido de esta manera. Se necesitarán más investigaciones para determinar la contribución de este mecanismo en comparación con el agua entregada por cometas, meteoritos y otras fuentes.

No obstante, los hallazgos revelan un proceso potencialmente importante que pudo haber moldeado la Tierra hace miles de millones de años. También sugieren que la capacidad de producir agua podría estar incorporada en la formación de planetas rocosos, abriendo nuevas posibilidades para entender dónde podría existir agua, y quizás vida, más allá de nuestro sistema solar.