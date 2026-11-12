Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan una amplia gama de precios que impactan en diversas transacciones económicas. Actualmente, el dólar oficial se establece en 1.520 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta, según la Casa de la Moneda. Este tipo de cambio es el precio fijado por el gobierno y puede ser utilizado para operaciones oficiales y compras en el exterior.

Por otro lado, el dólar blue, que se opera en el mercado paralelo, se cotiza actualmente a 1.550 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta. Esta diferencia de precio en relación al dólar oficial se debe a la alta demanda y a las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno nacional. Es importante destacar que la compra de dólares blue no es legal, ya que el gobierno argentino solo reconoce el dólar oficial.

Además, existe el dólar bolsa, también conocido como MEP, que se encuentra en 1.567,8 pesos para la compra y 1.578,3 pesos para la venta. Este dólar se obtiene comprando acciones en pesos y vendiéndolas en dólares, lo que genera un precio distinto del oficial y del blue.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite transferir dinero al exterior, tiene un tipo de cambio más elevado en este momento, con una cotización de 1.658,4 pesos para la compra y 1.664,9 pesos para la venta. Este mecanismo es utilizado principalmente por empresas que necesitan operar con divisas en el extranjero.

El dólar mayorista, que se utiliza en transacciones entre bancos y empresas, está a 1.535 pesos para la compra y 1.544 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que generalmente se considera como referencia para el valor del dólar en la economía argentina.

Por otro lado, el dólar cripto, utilizado en transacciones de criptomonedas, se establece en 1.654,47 pesos para la compra y 1.657,15 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja la creciente popularidad de las criptomonedas como una alternativa al dinero nacional.

Finalmente, es relevante mencionar el dólar tarjeta, que se aplica a las transacciones realizadas con tarjetas en el extranjero, con un costo que incluye un recargo impositivo, cotizando a 1.976 pesos para la compra y 2.041 pesos para la venta.

Estos valores son dinámicos y pueden variar a lo largo del día en función de múltiples factores, incluidos cambios en la política económica, la demanda de divisas y eventos internacionales. Por lo tanto, es fundamental que los consumidores y las empresas estén atentos a estas fluctuaciones.