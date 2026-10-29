Ataque con dron en Dnipró: 14 muertos y 14 heridos en estación ferroviaria

FOTO: Efectivos de bomberos asisten a heridos en la estación ferroviaria de Dnipro tras el ataque con drones que ocasionó 14 muertos y otros 14 heridos, algunos de ellos graves.

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Al menos 14 personas murieron y otras 14 resultaron heridas este jueves durante un ataque ruso con un dron contra una estación ferroviaria de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, donde se encontraba un tren de pasajeros, informaron las autoridades locales.

El bombardeo alcanzó uno de los andenes de la estación cuando estaba detenido el tren número 866, que realizaba el recorrido entre Dnipró y Zaporiyia, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform.

El balance de víctimas fue comunicado por el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, mientras que equipos de emergencia, personal sanitario y efectivos de seguridad trabajaban en el lugar para asistir a los heridos.

Las autoridades ferroviarias señalaron que el ataque se produjo cuando todavía permanecían pasajeros en el andén, pese a que se había advertido sobre un elevado nivel de peligro por posibles bombardeos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó de "atroz" el ataque y reclamó a Estados Unidos y a la Unión Europea que refuercen las sanciones contra Moscú por la continuidad de las operaciones militares rusas.

El mandatario ucraniano sostuvo que las restricciones económicas contra Rusia "no deberían flexibilizarse" mientras continúe la guerra y pidió nuevas medidas contra los sectores vinculados con el financiamiento de las operaciones militares.

Por otra parte, los servicios de emergencia ucranianos informaron que otros dos adolescentes murieron durante un ataque ruso contra el centro de Cherníguiv, una ciudad situada en el norte del país.

Otro ataque en Cherníguiv

En otro ataque ruso registrado este jueves contra el centro de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, murieron dos adolescentes de 15 años y otras 23 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores de edad, según informó la agencia estatal ucraniana Ukrinform.

El jefe de la Administración Militar Regional, Vyacheslav Chaus, confirmó la muerte de las dos jóvenes y señaló que el bombardeo con drones se produjo a plena luz del día, cuando las calles del centro de la ciudad estaban concurridas.

La Policía Nacional ucraniana precisó que entre los heridos hay una beba de diez meses y otros tres menores de 10, 16 y 17 años. El ataque también provocó daños en comercios, viviendas y vehículos, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona afectada.