En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Julio: una novela sobre amor y resistencia en la España de la Segunda República

La novela histórica de Fernando Casanova Sanguino nos sumerge en la vida de un abogado perseguido en la España de 1920 a 1939.

22/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Julio: una novela sobre amor y resistencia en la España de la Segunda República

FOTO: Julio: una novela sobre amor y resistencia en la España de la Segunda República

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Julio. Vida y resistencia en tiempos de sombra es la obra más reciente de Fernando Casanova Sanguino, un autor que se adentra en uno de los periodos más turbulentos de la historia de España. La novela, ambientada entre 1920 y 1939, narra la vida de Julio del Castillo, un abogado del Estado cuya existencia se ve truncada por una denuncia anónima que lo convierte en un enemigo del pueblo. Esta situación lo obliga a huir y a vivir en la clandestinidad, un contexto que refleja la tensión política y social de la época.

La historia se desarrolla en un Madrid marcado por la Segunda República, una Barcelona revolucionaria y la burguesa Sitges. A través de estos escenarios, el autor teje una narrativa rica en emociones, donde el amor y la identidad se entrelazan con la resistencia ante un sistema opresor. La relación entre los protagonistas, separados por la guerra, se convierte en el hilo conductor de una trama que explora la lucha por la supervivencia y la búsqueda de la verdad en tiempos de sombra.

La novela no solo es un relato de amor, sino también una reflexión sobre la identidad y el compromiso social. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos similares de polarización y conflicto, la historia de Julio resuena con fuerza, recordándonos la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia. La prosa de Casanova Sanguino es envolvente, logrando captar la esencia de una época compleja y llena de matices.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar con el lector contemporáneo, invitándolo a reflexionar sobre la historia y sus repercusiones en el presente. La novela se presenta como un testimonio de la resiliencia humana ante la adversidad, un tema que nunca pierde vigencia. En definitiva, Julio. Vida y resistencia en tiempos de sombra es una lectura que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el pasado y su impacto en nuestro presente.

Ficha del libro:

GéneroHistórica y aventuras
EditorialAUTOR-EDITOR
Año de edición2026
ISBN9788409849130
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf