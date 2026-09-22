Murdoku: un viaje al pasado lleno de enigmas y lógica

Murdoku. Viaje al pasado es un librojuego que promete atrapar a los amantes de los acertijos y el misterio. En este intrigante relato, la lógica del sudoku se entrelaza con el suspense de los mejores enigmas detectivescos. Los lectores se convierten en detectives temporales, enfrentándose a la tarea de colocar a los sospechosos en el lugar correcto para descubrir quién es el culpable de cada crimen.

La narrativa se desarrolla a través de una máquina del tiempo que transporta a los jugadores a cinco escenarios únicos: la Edad Media, el Lejano Oeste, la Edad de Oro de la piratería, la Edad de Piedra y el antiguo Egipto. Cada época presenta sus propios secretos, trampas y desafíos, lo que añade una capa de complejidad y emoción a la experiencia de juego. Los lectores deberán explorar cada uno de estos períodos históricos, atar cabos, descartar sospechosos y resolver un total de 80 acertijos de dificultad progresiva.

La mecánica del juego es sencilla pero adictiva: solo puede haber un personaje en cada fila y en cada columna de la cuadrícula, lo que obliga a los jugadores a pensar de manera lógica y estratégica. A medida que avanzan en el juego, la dificultad aumenta, manteniendo el interés y el desafío en cada página.

Los escenarios a todo color no solo enriquecen la experiencia visual, sino que también transportan a los jugadores a diferentes épocas de la historia, haciendo que cada resolución de caso sea una aventura única. Este enfoque innovador en la narrativa y el juego lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una lectura interactiva y entretenida.

En un mundo donde los libros de misterio y acertijos son cada vez más populares, Murdoku se destaca por su originalidad y su capacidad para combinar la lógica con la narrativa histórica. Este librojuego no solo es un pasatiempo, sino también una forma de aprender sobre diferentes épocas mientras se resuelven crímenes intrigantes. Sin duda, una propuesta que vale la pena explorar.

**Ficha del libro**



| **Campo** | **Información** |

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| Género | Lecturas complementarias |

| Editorial | TEMAS DE HOY |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9791388279119 |

| Idioma | Español |