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Ethel Ashbourne y el misterio de Ebonwick en 'Flor de Sangre'

La nueva novela juvenil de fantasía y ciencia ficción presenta a Ethel, una joven con secretos en un pueblo enigmático.

12/11/2026 | 09:02Redacción Cadena 3

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Ethel Ashbourne y el misterio de Ebonwick en 'Flor de Sangre'

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Flor de Sangre es la nueva obra de CROSSBOOKS que invita a los lectores a adentrarse en un mundo de misterio y secretos. La historia sigue a Ethel Ashbourne, una joven que, tras un incidente en su antiguo instituto, se muda a Ebonwick, un pueblo donde la vida parece transcurrir en un silencio inquietante. Su intención es clara: pasar desapercibida y dejar atrás su pasado. Sin embargo, su llegada coincide con la aparición de un cadáver en el bosque, un evento que sacude la tranquilidad del lugar y desata una serie de acontecimientos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación.

En su nuevo entorno, Ethel se encuentra con Nox Harker, un joven que representa todo lo que ella anhela: carisma, magnetismo y una belleza casi perfecta. Pero a medida que se adentra en su vida, comienza a notar que detrás de esa fachada idealizada se esconden secretos oscuros. La relación entre ambos se convierte en un juego de luces y sombras, donde cada uno oculta algo que podría cambiarlo todo.

La novela, que se sitúa en el género de la fantasía y ciencia ficción, se destaca por su atmósfera envolvente y su capacidad para mantener al lector en vilo. La autora, aún en el umbral de su carrera, logra crear un universo donde el miedo y la incertidumbre son protagonistas. La inquietante atmósfera de Ebonwick se convierte en un personaje más, un espacio donde los secretos familiares y los miedos personales se entrelazan.

La relevancia de Flor de Sangre radica en su capacidad para abordar temas universales como la búsqueda de identidad y la lucha interna entre el deseo de pertenencia y el miedo a ser descubierto. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, Ethel se convierte en un reflejo de la juventud contemporánea, enfrentándose a sus propios demonios mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

Con 528 páginas de intriga y emoción, esta novela es una invitación a explorar los rincones oscuros de la mente y el corazón humano. La historia de Ethel y Nox promete dejar una huella en los lectores, llevándolos a cuestionar no solo lo que ven, sino también lo que sienten.

**Ficha del libro**
**Género:** Fantástica, ciencia ficción
**Editorial:** CROSSBOOKS
**Año de edición:** 2026
**ISBN:** 9788408319122
**ISBN digital:** 9788408319139
**Idioma:** Español
**Nº de páginas:** 528

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