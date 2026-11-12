Colectividades extenderá su edición 2026 hasta el lunes tras la suspensión por lluvia

La decisión fue tomada luego de que la organización suspendiera las actividades del martes por las condiciones meteorológicas. De esta manera, la 42ª edición recuperará ese día y tendrá una fecha más de celebración, aunque las autoridades recomendaron seguir los avisos oficiales ante posibles nuevas interrupciones por las lluvias previstas.

El evento reúne a 56 agrupaciones, de las cuales 49 cuentan con stands gastronómicos y culturales, mientras que otras siete participan con espectáculos artísticos. La propuesta incluye comidas típicas, música y danzas de distintos países. Las puertas abren todos los días a las 19.

En cuanto a los precios, entre las opciones gastronómicas se encuentran la paella y las rabas a $20.000, el shawarma a $18.000 y las tortillas y pizzas de doble queso a $15.000. También se ofrecen bebidas desde $3.500 y cervezas en lata desde $5.000. Los vasos reutilizables oficiales cuestan $2.000.

Para facilitar el acceso, se dispuso un operativo especial de tránsito y transporte. Habrá cortes en distintas calles del sector costero, refuerzos de colectivos y una parada exclusiva de taxis en Córdoba y 1° de Mayo. Los viernes y sábados, además de la víspera del feriado, los ómnibus extenderán sus recorridos hasta las 2 de la mañana.

El estacionamiento tiene un bono contribución de $6.000 por día, destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi. También se habilitaron espacios para motocicletas y personas con discapacidad, tres estaciones de Mi Bici Tu Bici y un bicicletero gratuito con capacidad para 112 rodados.