Colectividades extenderá su edición 2026 hasta el lunes tras la suspensión por lluvia
El Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario sumó una jornada al calendario y finalizará el 16 de noviembre, en el Parque Nacional a la Bandera.
12/11/2026 | 12:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fiesta de Colectividades en Rosario.
La decisión fue tomada luego de que la organización suspendiera las actividades del martes por las condiciones meteorológicas. De esta manera, la 42ª edición recuperará ese día y tendrá una fecha más de celebración, aunque las autoridades recomendaron seguir los avisos oficiales ante posibles nuevas interrupciones por las lluvias previstas.
El evento reúne a 56 agrupaciones, de las cuales 49 cuentan con stands gastronómicos y culturales, mientras que otras siete participan con espectáculos artísticos. La propuesta incluye comidas típicas, música y danzas de distintos países. Las puertas abren todos los días a las 19.
En cuanto a los precios, entre las opciones gastronómicas se encuentran la paella y las rabas a $20.000, el shawarma a $18.000 y las tortillas y pizzas de doble queso a $15.000. También se ofrecen bebidas desde $3.500 y cervezas en lata desde $5.000. Los vasos reutilizables oficiales cuestan $2.000.
Para facilitar el acceso, se dispuso un operativo especial de tránsito y transporte. Habrá cortes en distintas calles del sector costero, refuerzos de colectivos y una parada exclusiva de taxis en Córdoba y 1° de Mayo. Los viernes y sábados, además de la víspera del feriado, los ómnibus extenderán sus recorridos hasta las 2 de la mañana.
El estacionamiento tiene un bono contribución de $6.000 por día, destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi. También se habilitaron espacios para motocicletas y personas con discapacidad, tres estaciones de Mi Bici Tu Bici y un bicicletero gratuito con capacidad para 112 rodados.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra? La 42ª edición de un evento que reúne a agrupaciones con actividades gastronómicas y culturales.
¿Quién organiza el evento? La organización responsable del evento, que suspendió actividades por condiciones meteorológicas.
¿Cuándo se abrirán las puertas? Las puertas abren todos los días a las 19.
¿Dónde se llevará a cabo? En el sector costero, con cortes en distintas calles.
¿Cómo se facilitará el acceso? A través de un operativo especial de tránsito, refuerzos de colectivos y una parada exclusiva de taxis.