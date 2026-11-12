Santa Fe sumó maquinaria para acelerar la limpieza de canales y drenajes por El Niño

La Provincia incorporó ocho equipos para ampliar las tareas de mantenimiento de canales y drenajes. En paralelo, coordina acciones con municipios y comunas ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de nuevas emergencias.

El Gobierno de Santa Fe presentó dos nuevas retroexcavadoras que se incorporaron a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos. Se trata de máquinas marca Lonking, con brazos de 14 y 18 metros, preparadas para intervenir en grandes canalizaciones y sectores rurales de difícil acceso. Según informaron, la incorporación permitirá incrementar un 70% la capacidad operativa del área.

La renovación contempla ocho equipos y demandó una inversión superior a los $2.000 millones. Además de las dos retroexcavadoras de brazo largo, se adquirieron cuatro máquinas de brazo estándar, un topador y un camión para el traslado de los equipos. La maquinaria será utilizada en trabajos de limpieza de canales, mantenimiento de drenajes y prevención de anegamientos. La flota anterior tenía más de dos décadas de antigüedad.

Entre los trabajos previstos, las nuevas máquinas serán destinadas a Reconquista, para intervenir en el Arroyo del Rey, y a Carcarañá, donde se realizarán tareas de limpieza en canales urbanos profundos. También se entregaron equipos en Santa Margarita y El Nochero para avanzar con obras en los Bajos Submeridionales. Las intervenciones se realizarán mediante convenios con municipios y comunas.

Por otra parte, el Comité Operativo Interministerial de Emergencia se reunió para coordinar medidas frente a la crecida del río Paraná y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, indicó que el nivel del río aumentaba entre 12 y 15 centímetros diarios y estimó que podría alcanzar entre 5,70 y 6 metros, cerca o por encima de la marca de evacuación. Según las previsiones, el pico podría mantenerse durante cinco a siete días.

El funcionario explicó que la evolución dependerá de las precipitaciones en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay. Además, señaló que los pronósticos de El Niño se extienden hasta abril o mayo, por lo que la Provincia continuará monitoreando los niveles de los ríos y las lluvias. Protección Civil, por su parte, coordina con las autoridades locales la presencia de equipos para atender posibles demandas de la población.