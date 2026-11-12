Santa Fe sumó maquinaria para acelerar la limpieza de canales y drenajes por El Niño
La Provincia incorporó ocho equipos con una inversión superior a los $2.000 millones y coordina medidas con municipios y comunas ante la crecida del río Paraná y el pronóstico de lluvias intensas.
12/11/2026 | 12:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Crecida del Paraná y El Niño: Santa Fe refuerza su equipamiento hídrico
La Provincia incorporó ocho equipos para ampliar las tareas de mantenimiento de canales y drenajes. En paralelo, coordina acciones con municipios y comunas ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de nuevas emergencias.
El Gobierno de Santa Fe presentó dos nuevas retroexcavadoras que se incorporaron a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos. Se trata de máquinas marca Lonking, con brazos de 14 y 18 metros, preparadas para intervenir en grandes canalizaciones y sectores rurales de difícil acceso. Según informaron, la incorporación permitirá incrementar un 70% la capacidad operativa del área.
La renovación contempla ocho equipos y demandó una inversión superior a los $2.000 millones. Además de las dos retroexcavadoras de brazo largo, se adquirieron cuatro máquinas de brazo estándar, un topador y un camión para el traslado de los equipos. La maquinaria será utilizada en trabajos de limpieza de canales, mantenimiento de drenajes y prevención de anegamientos. La flota anterior tenía más de dos décadas de antigüedad.
Entre los trabajos previstos, las nuevas máquinas serán destinadas a Reconquista, para intervenir en el Arroyo del Rey, y a Carcarañá, donde se realizarán tareas de limpieza en canales urbanos profundos. También se entregaron equipos en Santa Margarita y El Nochero para avanzar con obras en los Bajos Submeridionales. Las intervenciones se realizarán mediante convenios con municipios y comunas.
Por otra parte, el Comité Operativo Interministerial de Emergencia se reunió para coordinar medidas frente a la crecida del río Paraná y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, indicó que el nivel del río aumentaba entre 12 y 15 centímetros diarios y estimó que podría alcanzar entre 5,70 y 6 metros, cerca o por encima de la marca de evacuación. Según las previsiones, el pico podría mantenerse durante cinco a siete días.
El funcionario explicó que la evolución dependerá de las precipitaciones en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay. Además, señaló que los pronósticos de El Niño se extienden hasta abril o mayo, por lo que la Provincia continuará monitoreando los niveles de los ríos y las lluvias. Protección Civil, por su parte, coordina con las autoridades locales la presencia de equipos para atender posibles demandas de la población.
Lectura rápida
¿Qué equipos se incorporaron? Ocho equipos, incluyendo dos retroexcavadoras marca Lonking, para mantenimiento de canales y drenajes.
¿Quién presentó los nuevos equipos? El Gobierno de Santa Fe presentó las nuevas retroexcavadoras.
¿Cuánto se invirtió en la renovación? Se invirtió más de $2.000 millones en la renovación de la flota.
¿Dónde se utilizarán las nuevas máquinas? En Reconquista, Carcarañá, Santa Margarita y El Nochero, entre otros lugares.
¿Qué medidas se están coordinando ante la crecida del río Paraná? Se coordina con el Comité Operativo Interministerial de Emergencia y Protección Civil para atender posibles demandas de la población.