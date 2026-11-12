Haz historia haciendo caca: un viaje por lo absurdo y lo curioso

La historia, a menudo, se presenta como un relato serio y solemne, pero en "Haz historia haciendo caca", el autor nos invita a explorar su lado más absurdo y divertido. Este libro, publicado por HARPERCOLLINS en 2026, reúne 100 anécdotas que parecen sacadas de una novela de ficción, pero que, sorprendentemente, son reales.

Desde el emperador Nerón, quien ganó unos juegos olímpicos haciendo trampas, hasta la CIA intentando convertir un gato en espía, cada historia es un recordatorio de que la realidad a menudo supera la ficción. Este compendio de relatos cortos es ideal para esos momentos de relax en el baño, donde la curiosidad puede florecer.

Las páginas de este libro están repletas de personajes increíbles y situaciones tan ridículas que resulta difícil creer que realmente ocurrieron. Desde impuestos por la orina hasta guerras provocadas por un árbol, cada anécdota es un vistazo a un mundo donde lo insólito y lo extraño son la norma.

Además, el libro nos presenta a aventureros que fingieron crear países, epidemias que hicieron bailar a la gente hasta morir y genios cuyas ideas cambiaron el rumbo de la historia por pura casualidad. Este enfoque fresco y humorístico de la historia no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las decisiones que han dado forma a nuestro mundo.

En un momento en que la historia puede parecer distante y académica, "Haz historia haciendo caca" ofrece una perspectiva accesible y entretenida. Es un recordatorio de que, a pesar de las serias lecciones del pasado, siempre hay espacio para la risa y la sorpresa. Este libro es una excelente opción para aquellos que buscan aprender de manera divertida y amena.

**Ficha del libro**

