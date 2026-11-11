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Premios Martín Fierro de Cable 2026: Conducción, nominados y detalles de la gala

La gala se llevará adelante este jueves 12 de noviembre a partir de las 19.30. La conducción estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, con Paula Varela y Guido Záffora en la alfombra roja.

11/11/2026 | 20:15Redacción Cadena 3

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Así serán los premios Martín Fierro de Cable 2026: conducción, ganadores y transmisión

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La duodécima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre. La conducción estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que Paula Varela y Guido Záffora estarán a cargo de la cobertura de la alfombra roja.

La gala de premiación comenzará a las 21.00, mientras que los destacados looks de los asistentes se podrán ver a partir de las 19.30 a través de A24, un canal que cuenta con una de las mayores cantidades de nominaciones, seguido por TN y C5N.

Entre los programas que se destacan en esta edición están Basta Baby de Baby Etchecopar en A24, Duro de Callar de Tomás Méndez en Crónica, y Redespiertos de Guido Martínez en TN. En la categoría de magazine compiten Arranca la tarde de Marina Calabró y Facundo Pastor en A24, Duro de Domar de Pablo Duggan en C5N, y Empezar el día de Yuyito González en Ciudad Magazine.

En ediciones anteriores, los galardones de oro fueron otorgados a Sport Center en 2022, A dos voces en 2023 y Gustavo "El Gato" Sylvestre en 2025.

Los nominados incluyen:

Interés general: Basta Baby (A24), Duro de callar (Crónica), Redespiertos (TN).

Magazine: Arranca la tarde (A24), Duro de domar (C5N), Empezar el día (Ciudad Magazine).

Económico: Economía & Real Estate (Metro), Mediodía económico con Santiago Llul (Canal Económico), Comunidad de negocios (La Nación+).

Periodístico: Argenzuela (C5N), ¿La ves? (TN), Minuto Uno (C5N).

Cultural / educativo: El baúl de Charlie (TN), Los siete locos (Canal de la Ciudad), Mi país (Argentina 12).

De entrevistas: Cuerpo técnico (DeporTV), Luis Novaresio entrevista (A24), Right Now (C5N).

Arte, moda y tendencia: La jaula de la moda (Ciudad Magazine), Mandinga Tattoo (Canal de la Ciudad), Palacios y mansiones (Canal A).

La lista continúa con diversas categorías que abarcan desde noticieros hasta programas deportivos y culinarios, reflejando la amplia variedad de la programación de cable en Argentina.

Lectura rápida

¿Cuándo se celebran los premios?
La gala se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre a partir de las 19.30.

¿Quiénes son los conductores?
Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los encargados de la conducción.

¿Qué canales transmitirán el evento?
A24 será el canal que transmitirá los looks en la alfombra roja y la ceremonia comenzará a las 21.00.

¿Qué programas están nominados?
Algunos nominados son Basta Baby, Duro de Callar y Redespiertos.

¿Qué ediciones previas han destacado?
En años anteriores, los premios de oro fueron para Sport Center, A dos voces y Gustavo "El Gato" Sylvestre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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