Se recibió a los 79 años de ingeniero: "Después de 53 años, pude cumplir mi sueño"

Juan Carlos Morelli tiene 79 años y acaba de cumplir un objetivo que había quedado pendiente durante más de medio siglo: se recibió de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), después de retomar una carrera que había abandonado hacía 53 años. Le faltaba una sola materia para terminar, Estructuras II, pero un conflicto con un docente lo llevó a alejarse de la facultad cuando tenía 24 años.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, Morelli contó que había rendido tres veces esa asignatura y que, después de desaprobar en reiteradas oportunidades, protagonizó un enfrentamiento con el profesor. "Me salí de los cabales y le llegué a pegar", recordó sobre aquel episodio que terminó alejándolo de la universidad. Con el paso del tiempo, reconoció que había hecho un comentario equivocado sobre el docente y que incluso estaría dispuesto a pedirle disculpas.

FOTO: Juan Carlos Morelli junto al rector de la UNR Franco Bartolacci.

Después de abandonar los estudios, regresó a su localidad natal, Acebal, donde comenzó a trabajar. Más tarde se puso de novio, se casó y tuvo dos hijas, ambas profesionales y formadas en Rosario. También estuvo vinculado al desarrollo de las confiterías bailables de la ciudad, entre ellas Galeón, Década y Punta Abrón, a través de la provisión de materiales para esos emprendimientos.

Sin embargo, la carrera universitaria siguió siendo una cuenta pendiente. Morelli contó que había intentado volver a rendir unos 30 años atrás, pero tampoco pudo completar el trámite. El regreso definitivo llegó mucho tiempo después, cuando decidió retomar aquella materia que lo separaba del título. Esta vez encontró un docente con quien pudo prepararse y afrontar el examen de otra manera.

El resultado fue el esperado: aprobó Estructuras II con 10. "Estoy contentísimo con este regreso a la universidad, porque fue algo espectacular", expresó. También explicó que no tiene pensado ejercer la ingeniería civil, aunque destacó la satisfacción personal de haber conseguido finalmente una meta que había quedado postergada durante tantos años.

Durante la entrevista, además, repasó las dificultades que atravesó cuando comenzó a estudiar en Rosario. Recordó que venía de una escuela comercial y que, al llegar al curso preuniversitario, se encontró con contenidos de matemática que desconocía. "Nos miramos y no sabíamos nada de nada", contó sobre aquel primer ejercicio de trigonometría. Finalmente, un estudiante peruano que vivía en la misma pensión los ayudó a prepararse y pudieron aprobar.

Al ser consultado por el mensaje que dejaría a quienes tienen estudios pendientes, Morelli destacó la importancia de animarse a volver a intentarlo. A los 79 años, consiguió el título que había esperado durante 53 años y cerró una historia que comenzó en su juventud. Esta vez, con una nota sobresaliente y una satisfacción que, según sus propias palabras, no tiene intención de cambiar por nada.

Entrevista de Alberto Lotuf.