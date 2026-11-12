René Favaloro: la carta con la que dejó Cleveland para abrir un nuevo camino en la Argentina

Por Rony Vargas

Hay hombres que pasan la vida intentando llegar más lejos. Y hay otros que, cuando llegan, descubren que todavía les falta llegar a casa.

René Favaloro había llegado muy lejos. En Cleveland había alcanzado reconocimiento internacional, tenía prestigio, tenía una carrera, tenía un lugar en una de las instituciones médicas más importantes del mundo y podía quedarse.

Pero había una pregunta que no dejaba de acompañarlo: ¿para qué sirve haber llegado tan lejos si aquello que uno sabe hacer no puede llegar a quienes más lo necesitan?

En 1971, Favaloro decidió regresar a la Argentina. Tenía 47 años y, para hacerlo, debía renunciar a su puesto en Cleveland.

Una tarde de octubre tomó una hoja de papel y escribió: "Querido doctor Effler: como usted sabe, no existe cirugía cardiovascular real en Buenos Aires". Y explicó que los pacientes debían viajar a San Pablo o a los Estados Unidos para recibir atención. Algunos podían hacerlo, otros no.

Entonces escribió: "Una vez más, el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil".

Y después dejó escrita la decisión que iba a cambiar el rumbo de su vida: "Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires".

No quería simplemente volver, quería construir. Y lo dejó escrito con precisión: aquel departamento estaría dedicado a la asistencia médica, a la educación de posgrado, a los cursos de formación y a la investigación clínica.

Y entonces aparece una frase que quizás explique mejor que ninguna otra por qué se fue. Tenía 47 años. Había alcanzado una posición excepcional y, sin embargo, escribió pensando en el futuro: "El propósito principal es desarrollar un departamento bien organizado donde pueda entrenar a cirujanos para el futuro".

No estaba pensando solamente en los pacientes que podía operar. Estaba pensando en los médicos que todavía no existían.

Y llega la frase más personal de toda la carta. Favaloro le escribe a Effler: "Créame, yo seré el hombre más feliz del mundo si puedo ver en los años por venir una nueva generación de argentinos que trabajen en distintos centros del país resolviendo los problemas a nivel comunitario". Y termina: "Dotados de conocimientos médicos de excelencia".

Después cerró el sobre y, años más tarde, recordaría que lo hizo con lágrimas en los ojos. Lo dejó sobre el escritorio de Effler y esperó.

Hay una palabra que definió buena parte de la vida profesional de René Favaloro: bypass. Un nuevo camino, una manera de hacer que la sangre encuentre una ruta cuando el camino habitual está obstruido.

Y quizás haya una metáfora extraordinaria en su propia historia. En 1971, Favaloro hizo algo parecido con su vida. Podía quedarse, podía seguir por el camino conocido, pero eligió abrir otro y volver.

No volvió para empezar de nuevo, volvió para hacer que lo que había aprendido pudiera multiplicarse: para formar a otros, para construir, para que algún día hubiera muchos médicos capaces de hacer lo que él había aprendido a hacer.

René Favaloro, el hombre que encontró nuevos caminos para el corazón y que, a los 47 años, decidió buscar un nuevo camino para su propia vida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-