Último adiós a Marcos Camino: el cortejo pasó por la cancha de Colón en el final del sepelio
El velatorio del cofundador de Los Palmeras se desarrolló este miércoles desde las 15 en El Molino Fábrica Cultural de la capital santafesina. La familia dio por concluido el sepelio tras el paso del cortejo por el estadio de Colón.
FOTO: Último adiós a Marcos Camino.
FOTO: Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras
FOTO: Último adiós a Marcos Camino en Santa Fe.
El adiós a Marcos Camino, histórico músico y cofundador de Los Palmeras fallecido este martes, se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Santa Fe con una convocatoria que confirmó la dimensión de su figura. El velatorio, que había sido anunciado inicialmente en la sala Sentir, se trasladó finalmente a El Molino Fábrica Cultural, en Bulevar Gálvez 2350, para recibir a familiares, amigos, colegas y seguidores.
El espacio elegido permitió albergar a quienes se acercaron a despedir a uno de los referentes de la cumbia santafesina, cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a la identidad musical de la ciudad.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El cambio de locación también tuvo consecuencias en la organización del tránsito: quedó sin efecto el operativo de ordenamiento vehicular que se había previsto en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.
De esta manera, tampoco se realizaron los posibles cortes de circulación contemplados en las esquinas de San Martín y Suipacha, y 25 de Mayo y Junín. Las autoridades indicaron que comunicarían cualquier nueva disposición de tránsito que pudiera implementarse en función del desarrollo de la despedida.
Pasadas las 16, el acompañamiento fúnebre pasó por el estadio Brigadier López, en un gesto que unió la despedida del músico con uno de los escenarios emblemáticos del deporte santafesino. Luego, la familia dio por concluido el sepelio.
Lectura rápida
¿Quién fue Marcos Camino? Fue un histórico músico y cofundador de Los Palmeras, fallecido este martes.
¿Dónde se llevó a cabo el velatorio? En El Molino Fábrica Cultural, en Bulevar Gálvez 2350, en Santa Fe.
¿Cuándo se realizó la despedida? La despedida se llevó a cabo este miércoles, tras su fallecimiento el martes.
¿Qué cambios hubo en la organización del tránsito? Se canceló el operativo de ordenamiento vehicular previsto cerca de la sala Sentir.
¿Qué ocurrió durante el acompañamiento fúnebre? Pasó por el estadio Brigadier López, uniendo la despedida con un escenario emblemático del deporte santafesino.
[Fuente: Noticias Argentinas]