Último adiós a Marcos Camino: el cortejo pasó por la cancha de Colón en el final del sepelio

FOTO: Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

El adiós a Marcos Camino, histórico músico y cofundador de Los Palmeras fallecido este martes, se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Santa Fe con una convocatoria que confirmó la dimensión de su figura. El velatorio, que había sido anunciado inicialmente en la sala Sentir, se trasladó finalmente a El Molino Fábrica Cultural, en Bulevar Gálvez 2350, para recibir a familiares, amigos, colegas y seguidores.

El espacio elegido permitió albergar a quienes se acercaron a despedir a uno de los referentes de la cumbia santafesina, cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a la identidad musical de la ciudad.

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El cambio de locación también tuvo consecuencias en la organización del tránsito: quedó sin efecto el operativo de ordenamiento vehicular que se había previsto en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.

De esta manera, tampoco se realizaron los posibles cortes de circulación contemplados en las esquinas de San Martín y Suipacha, y 25 de Mayo y Junín. Las autoridades indicaron que comunicarían cualquier nueva disposición de tránsito que pudiera implementarse en función del desarrollo de la despedida.

Pasadas las 16, el acompañamiento fúnebre pasó por el estadio Brigadier López, en un gesto que unió la despedida del músico con uno de los escenarios emblemáticos del deporte santafesino. Luego, la familia dio por concluido el sepelio.