Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado a conocer oficialmente los días y horarios correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. En esta fase, River Plate se enfrentará a Lanús el domingo 22, mientras que Boca Juniors jugará el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

El viernes 20, el primer encuentro será entre Vélez y Belgrano, programado para las 20:00 en Liniers. El sábado 21 se disputarán dos encuentros: a las 15:00, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela, y a las 17:00, Argentinos Juniors se medirá con Independiente de Avellaneda en La Paternal.

El domingo 22, la acción comenzará a las 16:00 con el choque entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. A las 19:00, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental", después de que ambos clubes acordaran la fecha tras varias discusiones sobre el momento del partido.

El último encuentro del domingo será a las 22:00, con Instituto enfrentándose a Huracán en Córdoba. El lunes 23 se jugará un solo partido: Gimnasia de La Plata se enfrentará a Newell’s a las 17:00 en el "Bosque". El martes no habrá encuentros programados.

Finalmente, el miércoles 25, Boca, que podría llegar a este partido como campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentará a Independiente Rivadavia a las 17:00 en la "Bombonera".