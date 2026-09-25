Argentina y Paraguay empataron sin goles y definen en los penales el oro

El seleccionado argentino Sub 19 busca quedarse con la medalla dorada este viernes frente a Paraguay, en el cierre del torneo masculino de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, donde se espera una importante presencia de público.

La expectativa por la definición llevó a los organizadores a habilitar 12.000 localidades pagas, que se agotaron antes del partido. Además, hubo sectores con acceso libre para quienes concurran sin una entrada adquirida previamente, sujetos a la capacidad disponible.

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¡¡NO, FACUNDO!! ¡Jainikoski tuvo una chance DE ORO para marcar el 1-0 de Argentina vs. Paraguay pero la pelota se fue apenas por afuera!



?? Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/hIrUwmoda9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

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