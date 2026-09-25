Argentina y Paraguay empataron sin goles y definen en los penales el oro
El duelo por el primer puesto se juega desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, con 12.000 localidades agotadas y sectores de acceso libre.
25/09/2026 | 16:53Redacción Cadena 3
FOTO: El seleccionado argentino Sub 19 buscará quedarse con la medalla dorada.
El seleccionado argentino Sub 19 busca quedarse con la medalla dorada este viernes frente a Paraguay, en el cierre del torneo masculino de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, donde se espera una importante presencia de público.
La expectativa por la definición llevó a los organizadores a habilitar 12.000 localidades pagas, que se agotaron antes del partido. Además, hubo sectores con acceso libre para quienes concurran sin una entrada adquirida previamente, sujetos a la capacidad disponible.
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¡¡NO, FACUNDO!! ¡Jainikoski tuvo una chance DE ORO para marcar el 1-0 de Argentina vs. Paraguay pero la pelota se fue apenas por afuera!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026
?? Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/hIrUwmoda9
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Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? El seleccionado argentino Sub 19 jugará la final del torneo masculino de fútbol en los Juegos Suramericanos.
¿Quién es el rival de Argentina? El rival es Paraguay.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este viernes a las 15 horas.
¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.
¿Cuál es la capacidad de público esperada? Se habilitaron 12.000 localidades pagas, que ya se agotaron.