Feriado del martes 10 de noviembre: cómo se liquidará en el comercio

La reciente resolución del Gobierno de Córdoba de decretar feriado el martes 10 encendió las dudas en el sector comercial e industrial de la provincia.

La medida, que no registra precedentes similares salvo la jornada dispuesta en Buenos Aires durante la cumbre del G20, abrió un escenario de incertidumbre sobre la modalidad de trabajo y la liquidación salarial de los empleados.

Ante este panorama, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Córdoba explicó cómo se encuadra el esquema para las jornadas del inicio de la semana: "El día lunes es un feriado nacional tradicional; se va a cobrar doble porque es por convenio colectivo de trabajo".

Sin embargo, el impacto del martes 10 aún requiere precisiones legales y contractuales por las características particulares del decreto. "En cuanto al día martes, tenemos que consultar con el gremio y con el abogado porque es un feriado nacional solamente en la jurisdicción Córdoba. Antecedentes hay pocos y no tenemos en este momento todavía la respuesta", señaló el directivo.

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Desde la entidad privada indicaron que evaluarán las aristas de los convenios colectivos vigentes para definir el encuadre definitivo de la jornada laboral. "Hay que ver las aristas del convenio que seguramente no figuran, y es una cuestión legal también para ver si es así. Vamos a consultarlo con el gremio para ver cómo se lleva adelante el martes", concluyó el representante del sector comercial.