Visita del papa León XIV: cómo será la actividad comercial en el centro de Córdoba

FOTO: Muchos comercios abrirán en el marco de la visita del papa.

La mayoría de los comercios del centro de Córdoba mantendrán sus puertas abiertas durante las jornadas vinculadas con la visita del papa León XIV. Así lo confirmó a Cadena 3 Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio, luego de una reunión con el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano, para coordinar aspectos de la actividad comercial.

Parra explicó que las restricciones previstas para el área central serán exclusivamente vehiculares, por lo que los peatones podrán circular con normalidad y acercarse a los lugares por donde pasará el pontífice.

“Nos visitó Siciliano para profundizar particularidades en interacción con comercio y servicios en el área central. Pudimos conversar con los comerciantes, sacarnos dudas y saber que estamos preparados para recibir al papa. La restricción para el centro es vehicular, pero no peatonal. La gente podrá transitar para poder estar a la vera de donde pasará el papa”, señaló en diálogo con Cadena 3.

Qué días y horarios abrirán los comercios

El presidente de la Cámara de Comercio detalló que los locales mantendrán su actividad durante los días previos y la jornada de la visita, aunque con distintos niveles de apertura.

Para el sábado 7 de noviembre, el 60% de los comercios prevé trabajar durante la jornada completa, mientras que el resto abrirá media jornada.

En tanto, para el lunes 9, el 80% de los establecimientos manifestó que abrirá durante toda la jornada. Para el martes 10, día de la visita papal, el porcentaje será del 70%.

“Los comercios estarán abiertos cuando vengan a ver la presencia del papa”, remarcó Parra.

De esta manera, el sector comercial busca acompañar el movimiento de vecinos y visitantes que se espera en el centro de Córdoba durante las actividades previstas por la llegada de León XIV.

Informe de Celeste Benecchi