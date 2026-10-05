Rosario Central iguala sin goles en su visita a Banfield

Rosario Central visita a Banfield este lunes desde las 21.15, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Florencio Sola y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro.

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El historial entre ambos equipos registra 106 enfrentamientos oficiales, con 41 victorias para Central, 36 empates y 29 triunfos de Banfield. El último cruce fue el 14 de marzo en Arroyito, donde el Canalla se impuso 2-1 con un gol en contra de Santiago López García y otro de Jaminton Campaz.

Para encontrar el último triunfo de Central como visitante ante el Taladro hay que remontarse al 15 de septiembre de 2021. Por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, el equipo rosarino ganó 2-1 en el sur del Gran Buenos Aires con dos goles de Marco Ruben.

Otro antecedente favorable se produjo en el Torneo de Primera División 2014. El 6 de diciembre de aquel año, por la fecha 19, Central derrotó 3-2 a Banfield como visitante, con un doblete de Franco Niell y un tanto de Lucas Lazo. Entre los futbolistas que vistieron ambas camisetas aparece Gonzalo Bettini, quien disputó 29 partidos con el Canalla en la temporada 2018/19, marcó un gol y fue campeón de la Copa Argentina 2018.