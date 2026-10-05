Riestra y Central Córdoba empataron y mantienen viva la esperanza de los play-offs

Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron este lunes en el partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura, donde el "Malevo" alcanzó los 11 puntos y mantiene la ilusión de clasificar a los play-offs a falta de cinco jornadas.

El encuentro disputado en el estadio Guillermo Laza tuvo un inicio electrizante con Milton Celiz anotando a los tres minutos con un tiro libre directo al ángulo, inalcanzable para el arquero Alan Aguerre. La respuesta del equipo visitante llegó a través de Michael Santos, quien igualó el marcador tras un excelente centro de Fernando Martínez.

En la jornada anterior, Riestra había empatado sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, acumulando así 7 partidos sin conocer la victoria, con cinco empates, cuatro derrotas y solo dos triunfos en el campeonato. Por su parte, Central Córdoba también había empatado 2-2 contra Defensa y Justicia, sumando la misma cantidad de encuentros sin conseguir una victoria.

El duelo en el Guillermo Laza comenzó con una falta a favor del local, que Celiz aprovechó para convertir un espectacular gol de tiro libre, dejando a los hinchas entusiasmados desde el comienzo.

A los 27 minutos del primer tiempo, Central Córdoba generó su primer acercamiento claro con un remate de Lucas González, que pasó cerca del palo de Ignacio Arce. No obstante, el "Ferroviario" se hizo presente nuevamente a los 38 con una jugada colectiva que culminó en el empate, gracias a un gran pase de Leonardo Sequeira que permitió a González asistir a Santos para que definiera al primer palo de Arce.

En el segundo tiempo, Sequeira volvió a poner a prueba a Arce con un tiro libre a los 3 minutos, pero el arquero del "Malevo" se mostró seguro. El equipo local replicó poco después con un remate cruzado de González que fue atajado por Aguirre, que tuvo ayuda del palo para evitar el segundo gol.

Finalmente, ambos equipos se conformaron con el empate en Villa Soldati, dejando a Riestra en la undécima posición con 11 puntos, a 6 del octavo, Independiente de Avellaneda. Central Córdoba, por su parte, quedó con 9 unidades en el penúltimo lugar de la Zona A.

En la próxima fecha, Riestra visitará a San Lorenzo el 11 de octubre en el estadio Pedro Bidegain, mientras que Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero el sábado 10 de octubre.