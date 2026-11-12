El "Ruso" Rodríguez anticipó el cruce decisivo ante Boca: "Es una final"

El arquero de Banfield, Diego "Ruso" Rodríguez, se mostró expectante ante el inminente enfrentamiento contra Boca Juniors en una de las semifinales de la Copa Argentina, programado para este sábado en Mendoza: "Sabemos cómo son los partidos de esta clase".

El defensor Ignacio Abraham también se sumó a la emoción por el encuentro contra el "Xeneize", subrayando la importancia de tener la mentalidad adecuada para alcanzar el principal objetivo: "Hay que tratar de tomárselo como un partido más, pero con mayor responsabilidad, porque nosotros nos estamos jugando muchas cosas".

Boca y Banfield se disputarán el pase a la final de la Copa Argentina: el vencedor se medirá contra Platense, que ya se clasificó tras vencer a Atlético Tucumán. El partido se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:00 (hora argentina), en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, bajo la dirección del árbitro Nazareno Arasa, asistido en el VAR por Lucas Novelli.

Rodríguez, quien es una figura clave en el "Taladro", compartió su perspectiva sobre el desafío ante un Boca que llega con el título de campeón de Liga: "Desde el arranque del torneo hasta ahora han pasado muchas cosas durante todo el año; esto es una competencia aparte".

Calificando el partido como "una final", el arquero enfatizó la relevancia que tendría una posible final para el club: "No es poca cosa para un club como el nuestro, en el momento en que estamos, y hay que estar concentrados para aprovechar las oportunidades que nos den".

Ignacio Abraham también reflexionó sobre la magnitud del encuentro, destacando su trayectoria personal: "Por ahí, a uno que le ha tocado hacer su carrera desde abajo, desde el ascenso, hoy encontrarse en este gran club, como es Banfield, y enfrentar a un campeón del fútbol argentino que va a jugar una final de la Sudamericana es algo hermoso".

Sin embargo, resaltó la necesidad de no dejarse llevar por la emoción: "Hay que tratar de tomárselo como un partido más, pero con mayor responsabilidad, porque nosotros nos estamos jugando muchas cosas; ellos también. Pero creo que para nosotros es un lindo premio por el esfuerzo que se hace".

Abraham también hizo hincapié en las diferencias entre las exigencias del torneo y las de la Copa Argentina, donde un solo mal partido puede significar la eliminación: "Va transcurriendo el torneo y, si tenés un mal partido, el próximo fin de semana podés corregir cosas; acá, en la Copa Argentina, es bastante complicado porque perdés un partido y te vas".

Finalmente, se refirió a la historia de sorpresas que han caracterizado al torneo, asegurando que el equipo se prepara para enfrentar a un rival de gran envergadura: "Tomamos el partido con la responsabilidad y seriedad que se merece, porque hay muchos equipos a los que nos ha tocado enfrentar. Encontrarnos en una semifinal con un rival de esta envergadura no lo teníamos pensado, pero ya estamos acá y vamos a tratar de dar todo".