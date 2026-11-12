El "Pulga" Rodríguez, candidato a técnico de Atlético Tucumán
Ante la salida de Julio Falcioni, hay varios nombres dando vueltas pero el del ídolo Decano picaría en punta.
12/11/2026 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Miguel Rodríguez... ¿técnico?
Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán luego del último partido ante Banfield y de 29 encuentros dirigidos, en los que consiguió 9 victorias, 9 empates y 11 derrotas.
Con una campaña irregular, en la que llegó a semifinales de la Copa Argentina, dejó al equipo en la parte baja de la tabla anual y comprometido con el promedio desde 2027.
Falcioni se retira del “Decano” con todo su cuerpo técnico y hay un nombre que pica en punta para reemplazarlo y es de la casa: se trata de Luis Miguel Rodríguez, ídolo del club y recibido como entrenador en 2020 durante su estadía en Colón de Santa Fe.
No obstante, conforme suenan en la danza de nombres Diego Dabove, Lucas Pusineri y Carlos Tevez, agazapado asoma el ídolo de Atlético Tucumán que colgó los botines este año en una fiesta Monumental.
Lectura rápida
¿Quién dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán?
Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador.
¿Cuántos partidos dirigió Falcioni?
Dirigió un total de 29 encuentros.
¿Cuál fue el desempeño de Falcioni en su gestión?
Consiguió 9 victorias, 9 empates y 11 derrotas.
¿Quién es el candidato para reemplazar a Falcioni?
Luis Miguel Rodríguez es el nombre que pica en punta para reemplazarlo.
¿Qué otros nombres suenan para la dirección técnica?
También suenan Diego Dabove, Lucas Pusineri y Carlos Tevez.