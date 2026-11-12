El "Pulga" Rodríguez, candidato a técnico de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán luego del último partido ante Banfield y de 29 encuentros dirigidos, en los que consiguió 9 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

Con una campaña irregular, en la que llegó a semifinales de la Copa Argentina, dejó al equipo en la parte baja de la tabla anual y comprometido con el promedio desde 2027.

Falcioni se retira del “Decano” con todo su cuerpo técnico y hay un nombre que pica en punta para reemplazarlo y es de la casa: se trata de Luis Miguel Rodríguez, ídolo del club y recibido como entrenador en 2020 durante su estadía en Colón de Santa Fe.

No obstante, conforme suenan en la danza de nombres Diego Dabove, Lucas Pusineri y Carlos Tevez, agazapado asoma el ídolo de Atlético Tucumán que colgó los botines este año en una fiesta Monumental.