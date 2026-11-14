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Boca le gana a Banfield con un gol de Ascacibar y acaricia la final de la Copa Argentina

El encuentro se disputa desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El árbitro es Nazareno Arasa, mientras que en el VAR está Lucas Novelli. Espera Platense en la final. Transmite Cadena 3.

14/11/2026 | 19:50Redacción Cadena 3

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Boca se enfrenta este sábado con Banfield, en un encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina.

El ganador del encuentro avanzará a la final del certamen y se enfrentará con Platense en busca del título. Del lado xeneize, la ilusión pasa por seguir alimentando un cierre de temporada que ya tuvo la conquista de la Liga y que todavía tiene objetivos importantes por delante.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina

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Formación confirmada de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Formación confirmada de Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Merino, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado y Adrián Balboa.

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Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Boca y Banfield se enfrentarán en las semifinales de la Copa Argentina.

¿Cuándo es el partido? El partido está programado para este sábado a las 19 horas.

¿Dónde se jugará el encuentro? El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será la sede del partido.

¿Quiénes son los árbitros del partido? El árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR estará Lucas Novelli.

¿Qué busca cada equipo? Boca busca una quíntuple corona, mientras que Banfield intenta cerrar el año con un título.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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