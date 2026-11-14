Boca le gana a Banfield con un gol de Ascacibar y acaricia la final de la Copa Argentina

FOTO: Se define el segundo finalista de la Copa Argentina.

Boca se enfrenta este sábado con Banfield, en un encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina.

El ganador del encuentro avanzará a la final del certamen y se enfrentará con Platense en busca del título. Del lado xeneize, la ilusión pasa por seguir alimentando un cierre de temporada que ya tuvo la conquista de la Liga y que todavía tiene objetivos importantes por delante.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina

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Formación confirmada de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Formación confirmada de Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Merino, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado y Adrián Balboa.

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