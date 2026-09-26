Funeral de "El Negro" González Oro: detalles sobre su velorio y cremación en Uruguay

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- El reconocido periodista Oscar "El Negro" González Oro será velado en Uruguay, donde falleció este viernes a los 74 años. Sin embargo, se desconoce si, tras la cremación, sus restos serán trasladados a Argentina.

El lamentable deceso ocurrió en su hogar de Manantiales, donde el comunicador había decidido pasar sus últimos días mientras atravesaba un delicado estado de salud. Por tanto, su cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines del Alma, ubicado en la localidad de San Carlos.

El mismo parque privado será el lugar de cremación este lunes 28 de septiembre a partir de las 9.00. Sin embargo, se desconoce aún si luego de ese momento sus restos serán trasladados a Argentina, ya que parte de su familia se encuentra distribuida entre Estados Unidos y Europa.

En línea, según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el momento del fallecimiento, no se encontraban sus hijos Agustín, fruto de su matrimonio con Estela, y Pablo, hijo de su hermano Armando, a quien crió y adoptó como un hijo del corazón.

Tras instalarse en agosto de 2020 en el exclusivo balneario de Manantiales —decisión que tomó en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19 para buscar una mejor calidad de vida—, el conductor convirtió a Uruguay en su refugio definitivo.

Desde su residencia en el país vecino, no solo transitó sus últimos años, sino que también emitió desde ese lugar sus últimos ciclos radiales antes de anunciar su retiro formal.