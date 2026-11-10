La emoción de una cubana que espera ver al Papa: "Es un día muy especial"

Una mujer que vive en Córdoba desde hace 30 años, pero nació en La Habana, participó de la vigilia para recibir al pontífice y contó su emoción en diálogo con Cadena 3. “Hoy tengo la gran emoción de poderlo ver frente a mis ojos”, expresó.

La mujer explicó que, pese a haber seguido por televisión las anteriores visitas papales, nunca había tenido la oportunidad de ver personalmente a un pontífice. “Juan Pablo estuvo allá, pero ya yo estaba acá. Lo pude ver por televisión, pero hoy tengo la gran emoción de poderlo ver frente a mis ojos”, relató.

Sobre lo que espera de la visita de León XIV, destacó especialmente sus mensajes de paz, empatía y solidaridad. Desde su experiencia laboral en el área de salud, valoró que el Papa ponga el foco en las personas con discapacidad, los adultos mayores y quienes más necesitan ayuda. “Habla mucho de la empatía y que miremos siempre al más necesitado, ayudemos, que compartamos. Eso es importante”, sostuvo.

También expresó su agradecimiento por la llegada del pontífice a la Argentina y consideró que su presencia puede contribuir a la unión. “Estuvimos esperándolo al Papa argentino, no vino y bueno, nos quedamos con esa tristeza. Ahora estamos re contentos, felices de la vida”, manifestó. Y sobre la larga espera durante la vigilia, fue contundente: “No tenemos cansancio, no tenemos hambre, no tenemos nada”.