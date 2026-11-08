El papa León XIV llegó a Argentina: lo recibió el presidente Milei
El Santo Padre inició este domingo un viaje de tres días con una intensa agenda pastoral enfocada en sectores vulnerables, misas en Palermo, Córdoba y Luján, y un encuentro con el mandatario nacional.
FOTO: El papa León XIV ya está en Argentina: lo recibe el presidente Milei.
FOTO: El papa León XIV ya está en Argentina: lo recibió el presidente Milei (Foto: Infobae).
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FOTO: El papa León XIV ya está en Argentina: lo recibe el presidente Milei.
FOTO: El papa León XIV inicia su histórica visita a Argentina con una agenda centrada en los más necesitados
Buenos Aires, 8 noviembre (NA) - El papa León XIV ya está en Argentina, y dio inicio a una visita apostólica sin precedentes de tres días en el país, marcando el primer viaje de un pontífice al país en 39 años.
El Santo Padre aterrizó en suelo argentino esta tarde a las 16.30 tras su paso por Uruguay y fue recibido formalmente en el Aeroparque Metropolitano por el presidente Javier Milei, la cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.
La llegada del obispo de Roma despierta una gran expectativa pastoral e institucional, en un recorrido que contará con un fuerte despliegue de seguridad, gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y convocatorias masivas en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Tras su llegada, el Papa se dirigirá a la Plaza San Martín para rendir homenaje ante el monumento al Prócer de la Patria, antes de asistir a la Casa Rosada para una audiencia protocolar con el jefe de Estado a las 17:50. Posteriormente, encabezará su primer acto público formal en el Palacio Libertad, donde ofrecerá un mensaje a autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.
La agenda pastoral de León XIV se centrará especialmente en la cercanía con las periferias y la contención social. En este contexto, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y se reunirá en la cárcel de Devoto para escuchar el testimonio de 70 personas privadas de libertad. Además, se programó un encuentro con representantes del mundo laboral, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Las celebraciones eucarísticas multitudinarias también serán un eje central de esta visita apostólica. El Papa presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo, en el predio de la Federación Argentina de Aviones en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján, este último punto será el cierre de su recorrido el próximo miércoles.
Con una estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante los días de la visita, el Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha un operativo de seguridad sin precedentes. Este plan, coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado, involucrará a cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas, además de contar con el apoyo permanente de la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.
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El camino del papa. Cómo es la agenda de León XIV este domingo en Buenos Aires
El sumo pontífice arribará a las 16.30 al país, en el inicio de su viaje apostólico por Argentina. Se reunirá con Javier Milei y tendrá un encuentro con autoridades.
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Lectura rápida
¿Qué evento está ocurriendo?
El papa León XIV inicia una visita apostólica a Argentina.
¿Quién recibe al Papa?
El presidente Javier Milei lo recibe al pie del avión en el Aeroparque Metropolitano.
¿Cuándo ocurre la visita?
La visita comienza el domingo 8 de noviembre y se extenderá por tres días.
¿Dónde se realizarán las misas?
Las misas se llevarán a cabo en Palermo, Córdoba y Luján.
¿Por qué es importante esta visita?
Es el primer viaje de un papa a Argentina en 39 años y tiene un enfoque en los sectores vulnerables.
[Fuente: Noticias Argentinas]