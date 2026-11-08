Milei mostró su lado conciliador y recordó al papa Francisco en la bienvenida a León XIV

El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a "todo el arco político" en el Palacio Libertad.

"Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV", resaltó el mandatario nacional, y le dio una "cálida bienvenida en nombre de todos".

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"Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias", destacó Milei.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a "trascender las diferencias temporales".

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", enfatizó el Presidente, que también recordó al papa Francisco y dijo que fue una "figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida".

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"Jorge Bergoglio": Por los comentarios de Javier Milei sobre el Papa Francisco durante el encuentro con León XIV en el Palacio Libertad https://t.co/u32Ot965zD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 8, 2026

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"Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", agregó Milei.

En su mensaje, expresó: "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".