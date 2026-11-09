Cómo será la distribución de la comunión en la misa del papa León XIV en FAdeA
Se definió el protocolo para distribuir la Eucaristía entre los cientos de miles de fieles que asistirán a la masiva celebración del pontífice este martes en Córdoba. Los detalles.
09/11/2026 | 12:40Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV dará otra multitudinaria misa este martes en Córdoba.
El papa León XIV brindará una histórica y multitudinaria misa este martes en Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), y ya se conoce el protocolo para que los fieles puedan recibir la comunión.
Cómo identificar dónde comulgar
Los ministros de la Comunión darán la Eucaristía desde el lado de afuera de las vallas. Del lado de adentro habrá voluntarios, en igual cantidad que los ministros, con paraguas que indicarán el lugar exacto de la distribución.
- Paraguas negros: hostias comunes, para los fieles en general.
- Paraguas rojos: hostias aptas para celíacos, con bajo contenido de gluten.
Se ubicarán en los vértices, en las cuatro esquinas enfrentadas de cada patio. Los ministros se moverán entre esas cuatro esquinas.
Cómo se organizarán los ministros
Los ministros están convocados a las 6 de la mañana en la capilla eucarística que se les asignó previamente. En cada capilla, los responsables registrarán a los ministros, les entregarán la chaquetilla que los identifica y les darán las últimas indicaciones antes de la misa.
Los ministros ordenarán las filas y recibirán los copones con las hostias consagradas. Después se dirigirán a su lugar de distribución, caminando por las calles internas del predio.
Terminada la distribución, los ministros volverán a su capilla eucarística. Allí purificarán los copones y, si sobran hostias consagradas, las reservarán para llevarlas al lugar de reserva al final de la misa.
Lectura rápida
¿Quién brindará la misa?
El papa León XIV será el encargado de brindar la misa.
¿Dónde se llevará a cabo la misa?
La misa se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.
¿Cuándo se celebrará la misa?
La misa se llevará a cabo este martes.
¿Cómo se organizará la distribución de la comunión?
Los ministros de la Comunión utilizarán paraguas para indicar el tipo de hostias y se ubicarán en las esquinas del patio.
¿Qué deben hacer los ministros antes de la misa?
Los ministros deben presentarse a las 6 de la mañana en la capilla eucarística asignada para recibir instrucciones y su identificación.