El "rompecabezas" que armaron los chicos rosarinos para ganar la categoría Radioteatro

Entrevistada por Cadena 3, la profesora relató: “En la escuela no tenemos un estudio. Es un lugar muy ruidoso. Así que nos tuvimos que organizar muy bien, y lo hicimos de una manera muy artesanal, porque los estudiantes grabaron las partes por separado y después armamos como un rompecabezas. Primero con las voces y luego a eso le integramos el sonido. Fue un verdadero trabajo en equipo. Teníamos a nuestra productora, Julieta, que era la encargada de coordinar el armado de todas esas partes sueltas. Y después el trabajo de edición lo hizo Maxi, quien fue incorporando todos los efectos de sonido. Los recursos con que contábamos principalmente fueron los celulares de los estudiantes y mi computadora personal. Así que bueno. Llegar a hacer esta producción, que para nosotros quedó muy buena, en estas condiciones, creo que fue como un doble logro”.

Por último, la profesora valoró los aprendizajes a partir de la participación en el concurso: “En principio, nos hizo trabajar profesionalmente para cumplir un objetivo, asumir roles de trabajo, entender que cada uno tiene una función, pero que estamos necesariamente tirando todos juntos para el mismo lado, llegar a cumplir en un plazo establecido, adaptarse a ciertas normas o reglas, como eran en este caso las bases, aprender a superar imprevistos, a rehacer si no sale bien. Y obviamente después el reconocimiento que obtuvimos es una motivación importantísima, porque nos permite ver que con esfuerzo se puede llegar a alcanzar un objetivo muy alto. Como en este caso, por ejemplo, ganar un premio importante o que nuestra escuela sea conocida en todo el país. Además, obviamente la experiencia del viaje a Buenos Aires, que fue muy transformadora en muchos aspectos. Haber llegado a la calle Corrientes con algo propio, parece imposible desde la escuela donde nosotros estamos, porque estamos en el interior y porque tenemos condiciones limitadas. Saber que es posible inspira no solamente a este grupo, sino a toda la escuela”.

Cabe señalar que en noviembre se entregarán los equipos de radios digitales y las plazas de calistenia a los ganadores de las cinco categorías.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.