Fórmula 1: Sorpresiva pole position de Gasly y Alpine en Monza, con Colapinto 8°

Pierre Gasly de Alpine F1 Team logró su brillante primera pole position de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia 2026 del Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-, superando a George Russell de Mercedes y a Oscar Piastri de McLaren en una emocionante sesión de clasificación que también tuvo a su compañero Franco Colapinto 8°, en el Top 10.

El argentino, que es un gran largador, tendrá la P7 de partida para mañana, debido al retroceso de grilla de Andrea Antonelli de Mercedes, por su cambio de Unidad de Potencia.

Gasly, quien consiguió su primera victoria en la F1 en el Templo de la Velocidad en 2020, se mantuvo entre los primeros puestos durante toda la sesión de clasificación del sábado, brillando tanto el francés como su monoplaza Mercedes, recientemente actualizado.

Tras ocupar la tercera posición, por detrás de Russell y Piastri, después de las primeras vueltas de la Q3, Gasly causó sensación en el paddock al marcar un tiempo de 1m 21.786s en su última vuelta, superando así a sus rivales de Mercedes y McLaren.

Detrás de ellos, el rendimiento de Ferrari en los entrenamientos se desvaneció, resultando en la cuarta y quinta posición para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, respectivamente. Max Verstappen fue sexto con Red Bull y el piloto local Kimi Antonelli séptimo con la otra Flecha Plateada, antes de recibir la penalización por cambio de motor.

Franco Colapinto logró que Alpine clasificara dos coches para la fase final, al terminar octavo, por delante de Lando Norris (quien, al igual que su compañero Piastri, tuvo problemas con los frenos durante la clasificación) y Arvid Lindblad de Racing Bull.

La plaza de Hamilton en la Q3 se aseguró por la mínima diferencia, ya que Gabriel Bortoleto de Audi fue solo una milésima de segundo más lento en sus últimas vueltas de la Q2, dejando al brasileño en la undécima posición de la parrilla, por detrás del Haas-Ferrari mejorado de Ollie Bearman y su compañero de equipo Nico Hulkenberg.

Liam Lawson, quien también sufrió una penalización en la parrilla por un cambio de motor este fin de semana, terminó la clasificación en la 14.ª posición, tras verse obstaculizado por Piastri en su última vuelta de la Q2, un incidente que los comisarios registraron.

Tras su prometedora actuación en el Gran Premio de los Países Bajos, el segundo fin de semana de Yuki Tsunoda como sustituto de Racing Bull está resultando más complicado: el piloto japonés cayó en la primera ronda de la clasificación, en la 17.ª posición, mientras que Lindblad se ubicó quinto.

Otro piloto con una penalización en la parrilla relacionada con el motor, Alexander Albon, aprovechó la oportunidad para ayudar a Sainz en la Q1, lo que le permitió al británico salir 18.º, solo por delante de los pilotos de Cadillac Valtteri Bottas y Sergio Pérez, y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

La palabra clave:

«Fue increíble», dijo Gasly después. “Fue una clasificación increíble. Desde la primera vuelta en la Q1, me sentí muy bien en el coche. Intenté recortar un poco en cada sesión y al final [en la Q3] sentí que hice una vuelta excelente. Estoy muy contento. Llevo nueve años intentando conseguir la pole position. Gané mi primera carrera en Monza, y conseguir mi primera pole en este circuito… creo que es algo muy especial aquí.”

¿Qué sigue?

El Gran Premio de Italia de 2026 comenzará a las 10:00 hora argentina del domingo.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com