George Russell sigue siendo -como ayer- el piloto más rápido en los ensayos del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que se disputa en el veloz callejero ''Strip Circuit'' -6.201 mts.- . El piloto de Mercedes superó en FP3 a su compañero -virtual campeón- Kimi Antonelli y a Lando Norris de McLaren. En una Práctica Libre 3 que entregó los mejores tiempos sobre el final, con Franco Colapinto de Alpine colocándose 5° con su última vuelta.

Colapinto hizo un gran trabajo en la práctica final de Las Vegas a bordo de su Alpine y puede esperar con confianza la clasificación -Foto: Bullet Sport Management-

El argentino trabajó primero con las gomas medias -amarillas-, mientras su compañero Pierre Gasly lo hacía con las blandas -rojas-. Los primeros 20'' veían al fránces 3° con 1.36.5s y a Franco 12° con 1.38.1s. Faltando 26'', tras cambiar sus gomas medias por blandas, el #43 cerró un giro de 1.37.530s para P11 y 4'' más tarde, entró al Top 10 con 1.36.443s. Pero, para los minutos finales, Colapinto se había guardado lo mejor y su último giro de 1.35.598s -mejorando 0.845s- le dió un gran 5° puesto que le permite ilusionarse con una excelente clasificación. No todo son rosas para Franco, los comisarios le observaron una maniobra con Verstappen durante el ensayo. Y también sufrió una apretada maniobra de Sainz Jr. que le cerró el paso.

En la parte de adelante, en una tanda repleta de actividad, Russell logró un tiempo de 1.34.041s, situándose de nuevo en lo más alto de la clasificación, tal como ya había hecho en la segunda sesión de entrenamientos del jueves.

Las condiciones del piso fueron mejorando y todos los pilotos salieron a pista utilizando una combinación de neumáticos medios y blandos para que los equipos tenganr la primera oportunidad de probar los compuestos ''slick'' tras la lluvia del jueves—.

Aunque Verstappen avisaba por radio que tenía problemas con la dirección, marcó el ritmo inicial de la sesión con 1.36.147s, sobre el compuesto blando y aventajando en un segundo a Norris, que ocupaba la segunda posición.

Los tiempos fueron mejorando rápidamente y en la mitad de la tanda, Isack Hadjar se acercó a su compañero de equipo, Verstappen, que había rebajado su registro a 1:35.675. Mientras Carlos Sainz Jr. marcaba el tercer tiempo con el Williams en simulacro de clasificación. El español cumple su carrera #250 este sábado.

Lewis Hamilton sufrió un bloqueo de neumáticos —el segundo de la sesión— tras cambiar de compuesto blando a medio. Salió, brevemente, la bandera amarilla cuando Verstappen se salió de la pista.

Y Russell se colocó al frente de la tabla de tiempos con una vuelta de 1.34.805 —seis décimas por delante de su compañero de equipo, Antonelli—, pero el británico tuvo problemas al salirse de la pista en la curva 5, lo que provocó momentáneamente otra bandera amarilla.

La actividad en pista se mantuvo siempre intensa en el cuarto de hora final de la sesión, con gran parte de los pilotos sobre neumáticos blandos nuevos. Las condiciones más frescas del cierre ofrecieron un escenario muy representativo de cara a la sesión de clasificación que tendrá lugar más tarde.

Un momento de tensión entre Verstappen y Russell: Verstappen adelantó al Mercedes, tras lo cual ambos estuvieron rueda a rueda en la curva 14. «Me ha empujado contra el muro», señaló Verstappen; este incidente también será objeto de investigación tras la sesión.

Al caer la bandera a cuadros, Russell se mantuvo en lo más alto con un tiempo de 1:34.041s, delante de Antonelli por nueve décimas, mientras que Norris se situó tercero. Charles Leclerc fue cuarto con Ferrari, seguido por Colapinto, Verstappen, Liam Lawson, Hamilton, Pierre Gasly y Arvid Lindblad.

Hadjar, Piastri, Sainz, Nico Hülkenberg, Albon y Bortoleto, Bearman, Câmara, Pérez, Alonso, Stroll y Bottas completaron la clasificación.

Una vez finalizada la última hora de entrenamientos, la atención en el paddock de Las Vegas se centra ahora en la sesión de clasificación, cuyo inicio está previsto para las 20:00, hora local, la 1 de la mañana del sábado, en nuestro país.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU. -datos y fotos de formula1.com