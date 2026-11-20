FOTO: Ráfagas de hasta 140 km/h y graves destrozos: el saldo del temporal en Córdoba y Santa Fe.

Un violento temporal de lluvia, viento y granizo afectó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes a distintas localidades de Córdoba y Santa Fe. Las tormentas provocaron importantes destrozos materiales, evacuaciones, cortes de energía eléctrica y complicaciones en la circulación por las rutas.

Entre las localidades más afectadas se encuentran Calchín Oeste, San Francisco, General Deheza y General Cabrera, en Córdoba, y Rafaela, en Santa Fe, donde se registraron fuertes ráfagas de viento, caída de árboles y daños en viviendas e infraestructura.

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• Calchín Oeste: destrozos en pocos minutos

En Calchín Oeste, un fenómeno de viento extremo golpeó a la localidad alrededor de las 2.30 de la madrugada y provocó importantes daños en menos de cinco minutos.

El intendente Mariano Vottero relató a Cadena 3 que las ráfagas, cuya intensidad comparó con la de un tornado, afectaron gran parte del pueblo y causaron destrozos en establecimientos productivos.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran una planta láctea recientemente inaugurada y un emprendimiento vinculado con la actividad de neumáticos. También se registraron voladuras de techos y caída de árboles.

Visiblemente conmovido, Vottero lamentó las pérdidas materiales y el impacto sobre las fuentes de trabajo de la localidad.

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• San Francisco: ráfagas de 140 km/h y más de 30 techos afectados

En San Francisco, la tormenta alcanzó su máxima intensidad cerca de las 4 de la madrugada, con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, según los registros de la estación meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El fenómeno provocó la caída de numerosos árboles, daños en vehículos y edificios, además de cortes en el suministro eléctrico.

El intendente Damián Bernarte informó que se registraron más de 30 voladuras de techos. También se reportaron importantes destrozos en la plaza General Paz, donde cayeron palmeras de gran antigüedad.

Entre los inmuebles afectados se encuentra el colegio Pablo VI, que sufrió el derrumbe de parte de su patio cubierto. Además, se registraron daños en instalaciones deportivas, entre ellas las del club Sportivo Belgrano.

En las inmediaciones del hotel Inizio, parte de una estructura de mampostería cayó sobre vehículos estacionados.

Pese a la magnitud de los daños, no se reportaron víctimas en los primeros relevamientos.

Desde la estación meteorológica de la UTN aclararon que no se trató de un tornado, sino de una tormenta severa que se desarrolló rápidamente sobre la ciudad.

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• Rafaela: árboles caídos y 17 barrios sin electricidad

En Rafaela, Santa Fe, un temporal de viento y granizo se desató durante la madrugada y causó numerosos destrozos en apenas unos minutos.

De acuerdo con el relevamiento, entre 50 y 60 árboles y al menos 15 postes eléctricos resultaron derribados, mientras que 17 barrios registraban interrupciones en el suministro de energía.

También hubo viviendas con daños en sus techos y medianeras derrumbadas. Uno de los sectores más afectados fue el barrio de las Quintas, donde la caída de árboles de gran tamaño provocó importantes destrozos.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajaba para restablecer el servicio, mientras las autoridades municipales solicitaron paciencia y colaboración a los vecinos durante las tareas de limpieza.

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• General Deheza y General Cabrera: inundaciones y rutas cortadas

En el sur de Córdoba, General Deheza acumuló 117 milímetros de lluvia durante el jueves, según informó su intendente, Eduardo Pizzi.

Las precipitaciones fueron especialmente intensas durante la tarde y la noche, con registros de entre 65 y 70 milímetros en apenas media hora.

El jefe municipal señaló que la localidad comenzaba a recuperar la normalidad, aunque persistían árboles y ramas caídas y se trabajaba para asistir a una vivienda que sufrió la voladura de su techo.

Por la acumulación de agua sobre la calzada, la ruta nacional 158 permanecía cortada entre General Deheza y Las Perdices durante la mañana de este viernes.

En tanto, General Cabrera también sufrió graves anegamientos. Según el relevamiento de Defensa Civil, unas 80 personas debieron ser evacuadas y otras 400 se autoevacuaron, principalmente por las inundaciones que afectaron al barrio Las Lomitas.